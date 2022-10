Canestrellini gratis ai ciclisti, la sosta è dolce a Sant'Olcese

La 'crisi di fame' è uno dei nemici peggiori da cui guardarsi se si ama pedalare in sella a una bicicletta. Dunque è fondamentale adottare tutte le precauzioni possibili per cercare di non cascarci, ma a volte un imprevisto, l'amico che ti invita a fare ancora un tratto di strada con lui, ed ecco che le gambe non ne vogliono più sapere di girare.

Per fortuna una storica azienda dolciaria ha deciso di offrire un succulento rifornimento ai ciclisti, che si fermeranno presso lo spaccio aziendale a Sant'Olcese, ovvero una monoporzione di Canestrellini per riacquistare un po' di energie.

La promo è valida fino al 15 ottobre solo presso lo spaccio a Sant'Olcese in via Carnevale 1. Insomma un incentivo a scegliere come meta del prossimo giro la località alle spalle di Genova.