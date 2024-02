'M’illumino di meno', Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

Anche quest’anno alcuni luoghi di Genova aderiscono a 'M’illumino di meno', la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che Rai Radio 2 con il programma Caterpillar organizza dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Ecco le iniziative in programma sul territorio.

Il Festival della Scienza e gli esperimenti da rifare a casa

Dopo il successo dell’anno scorso, il Festival della Scienza rinnova la partecipazione all’edizione 2024 di M’illumino di Meno, in calendario venerdì 16 febbraio 2024, con tre attività didattiche gratuite per insegnanti e famiglie a tema energia, luce e riuso creativo, disponibili su festivalscienza.it. Per celebrare questa importante iniziativa, giunta quest’anno alla ventesima edizione, il Festival della Scienza mette a disposizione di insegnanti e famiglie tre nuove attività didattiche facilmente replicabili in classe o a casa.

"Siamo felici di aderire per il secondo anno consecutivo alla nuova edizione di 'M’Illumino Di Meno' - afferma Fulvia Mangili, direttrice del Festival della Scienza -. Coinvolgere attivamente il pubblico in attività è il modo migliore per avvicinare le persone a temi di essenziale importanza come la sostenibilità e il risparmio energetico. La partecipazione attiva e l’interattività sono alcuni dei valori fondamentali su cui anche il nostro Festival si fonda. La campagna che Caterpillar porta avanti in modo efficace da quasi vent’anni è importante perché dimostra che, con piccole azioni quotidiane, si può invertire la rotta e fare la differenza. Le tre attività didattiche che abbiamo preparato per l’edizione 2024 seguono lo stesso obiettivo: attraverso esperimenti semplici e divertenti insegnanti e genitori possono indurre studenti e figli ad avvicinarsi ai concetti scientifici che stanno alla base della produzione dell'energia rinnovabile, riflettendo anche sull'importanza del suo utilizzo".

La prima edizione di 'M’illumino di Meno' si tenne il 16 febbraio 2005 quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, il programma Caterpillar di Rai Radio 2 ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.

"Siamo entusiasti della collaborazione con il Festival della Scienza - raccontano Sara Zambotti e Massimo Cirri di Caterpillar - perché ha la capacità di raccontare in modo giocoso e scientifico come un altro rapporto con le risorse naturali è possibile e necessario. Il tema che abbiamo scelto per la ventesima edizione è 'No Borders', proprio perché crediamo che 'spegnere i confini' e far rete a livello locale, nazionale e internazionale sia uno dei punti di partenza per riuscire a riflettere collettivamente sull’uso dell’energia".

Tra le molte adesioni alla campagna, è prevista anche la pedalata della ciclista Paola Gianotti che attraverserà dieci confini europei da Helsinki a Parigi, passando per Bruxelles, per diffondere la campagna e raccogliere il meglio delle pratiche sostenibili europee.

Le tre attività didattiche proposte dal Festival della Scienza, disponibili su festivalscienza.it, consistono nella costruzione di un forno a luce solare, di un mulino a vento di cartone e di una batteria a monete, realizzabili con materiali di recupero facilmente reperibili. Grazie a schede con istruzioni dettagliate e a video tutorial, è possibile replicare le attività in classe o a casa, per divertire bambine e bambini e, contemporaneamente, introdurre argomenti scientifici cari al Festival e a tutta la comunità di 'M’illumino di Meno', come l’energia rinnovabile e il risparmio energetico. Maggiori informazioni su milluminodimeno.rai.it/.

Coop abbassa le luci

Per il diciannovesimo anno consecutivo Coop aderisce a 'M’illumino di meno', la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Il 16 febbraio, oltre mille punti vendita Coop di tutta Italia aderiranno al 'silenzio energetico', abbassando simbolicamente le luci, e lo faranno anche altre cooperative europee, coinvolte tramite la rete Euro Coop: le cooperative di consumatori ucraine, la coop delle isole Svalbard, in Norvegia, e la Central England Cooperative del Regno Unito.

In Coop Liguria l’abbassamento delle luci è previsto a partire dalle 18,15 e coinvolgerà anche le gallerie dei centri commerciali. Per contribuire direttamente al risparmio energetico, Coop ha abbandonato da tempo i sistemi di illuminazione tradizionali a favore delle più efficienti luci a led, installandole in tutti i punti vendita realizzati o ristrutturati.

In Coop Liguria questa tecnologia è presente ormai in tutti i negozi, i parcheggi e le gallerie commerciali, in alcuni dei quali è già in corso la sostituzione delle lampade a led più datate con altre di ultima generazione.

Nel 2023, gli 11 impianti fotovoltaici già presenti nei punti vendita e presso la sede di Coop Liguria, compreso quello realizzato in copertura al parcheggio dell’Ipercoop Centroluna di Sarzana, hanno prodotto più di un milione di kWh di energia (pari a quella utilizzata in media in un anno da 373 famiglie).

Coop Liguria sta anche costruendo nuovi impianti fotovoltaici, con un investimento di 6 milioni di euro nel biennio 2023-2024. Alcuni - presso l’Ipercoop di Carasco e il supermercato di via del Mirto - sono stati completati già nel 2023 e a breve saranno collegati alla rete elettrica. Altri - presso l’Ipercoop L’Aquilone di Genova e il supermercato di Chiavari - sono attualmente in costruzione. Inoltre è stato ampliato l’impianto già esistente presso il supermercato di Genova Palmaro. Gli impianti previsti sono in tutto 7 e una volta in funzione, assieme a quelli già attivi, permetteranno di coprire con il fotovoltaico il 10% dei consumi energetici di Coop Liguria.

Grazie al complesso delle azioni adottate nei punti vendita per ridurre i consumi energetici, compresa la scelta di chiudere con ante o porte tutti i banchi refrigerati, Coop Liguria negli ultimi 11 anni ha risparmiato 136 milioni di kWh di energia, pari a 65.300 tonnellate di anidride carbonica non emessa, e ha ridotto il proprio consumo di energia a metro quadro, oggi pari a 471 kWh l’anno, contro i 560 del 2022.