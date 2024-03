Comunità energetiche rinnovabili: 8 progetti finanziati dalla Regione

Sedici piccoli comuni liguri hanno aderito al bando regionale per la costituzione e l'avvio delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) o per configurazioni individuali a distanza. Otto i progetti ammessi per un finanziamento totale di 100mila euro. I progetti per essere ammissibili a contributo, riconosciuto in termini di servizio reso, dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2024.

"La capienza del bando ci consente, al momento, di accogliere otto dei sedici progetti presentati - spiega l'assessore allo Sviluppo economico e all'Energia Alessio Piana - ma l'impegno della Regione Liguria è quello di rifinanziare quanto prima lo strumento in modo da sostenere con servizi professionali tutte le amministrazioni comunali richiedenti".

Tra i progetti approvati ci sono quelli dei comuni di Laigueglia, Rezzo, e Montalto Carpasio, che hanno richiesto fino a 25mila euro di servizi per la costituzione e l'avvio delle Cer. Allo stesso modo, sono stati ammessi i progetti dei comuni di Molini di Triora, Triora, Bajardo, Montegrosso Pian Latte e Pieve Ligure, che hanno richiesto fino a 5mila euro di servizi per le configurazioni individuali a distanza (modello pubblico-pubblico).

La Regione, attraverso l'agenzia tecnica regionale Ire, fornirà servizi come incontri dedicati sui territori, definizione del modello di configurazione ottimale, supporto alla costituzione giuridica, e la creazione di uno schema di statuto e regolamento per gli otto progetti selezionati.

"Produrre e condividere energia rinnovabile per migliorare il consumo, ottimizzare i costi e stabilizzare la rete. Con questo obiettivo associazioni di cittadini, enti e imprese decidono, insieme, di costituire le comunità energetiche rinnovabili. Regione Liguria con questo bando, attraverso Ire, ha deciso di accompagnare i piccoli comuni nell'avvio di questo importante iter" conclude Piana.

Inclusi nella graduatoria anche i progetti dei comuni di Ospedaletti, Rezzoaglio, Campo Ligure, Soldano, Carasco e Torriglia per la costituzione e l'avvio delle Cer, e quelli di Moneglia e Mele per le configurazioni individuali a distanza.