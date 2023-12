Università, corso gratuito di Alta Formazione nell’ambito della Mobilità Sostenibile

L’Università di Genova ha attivato un corso di Alta Formazione nell’ambito della Mobilità Sostenibile. Si tratta del Corso di Perfezionamento “Smart and Sustainable Mobility”, accessibile a laureati triennali e magistrali (o quinquennali vecchio ordinamento), a titolo completamente gratuito, le cui modalità di erogazione saranno per 65 ore in remoto e 35 ore in presenza, presso una Sede UniGe.



Sulla pagina web, sono presenti tutte le informazioni relative al Corso, al Piano Didattico, all’Agenda e al Bando per la Selezione dei Candidati (scadenza presentazione candidature: 8 Gennaio 2024).



Il programma

La rapida diffusione delle tecnologie digitali e l’evoluzione delle abitudini di viaggio e di consumo pongono nuove sfide a chi si occupa di gestione e sviluppo della mobilità. I temi della digitalizzazione e della sostenibilità rendono necessaria una revisione dei metodi, degli strumenti e dei processi tradizionalmente impiegati. Inoltre, gli utenti che si servono di un’infrastruttura o di un servizio di mobilità pretendono sempre più elevati livelli di performance e affidabilità, oltre che un’adeguata qualità del servizio.

Il settore dei trasporti, di conseguenza, non è più soltanto legato a competenze tecnico-ingegneristiche, ma anche a quelle gestionali, di innovazione tecnologica e comunicazione digitale. È quindi necessario un nuovoapproccio nella gestione della mobilità, con competenze multidisciplinari e una capacità di visione che spazi tra ambiti differenti.

La finalità principale del corso è l’arricchimento delle conoscenze dei professionisti, soprattutto nelle aree STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), in modo da soddisfare le esigenze sempre più richieste da aziende private ed enti pubblici.



A chi si rivolge

Per i motivi sopracitati, il Corso di Perfezionamento si rivolge sia a chi già operi nelle realtà lavorative di Aziende e Pubbliche Amministrazioni e desideri consolidare le conoscenze e competenze acquisite lungo il proprio percorso lavorativo, sia a meritevoli giovani neolaureati.

Iscrizione

Il Corso è gestito per UniGe dal Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i trasporti e le Infrastrutture. Il periodo di svolgimento è previsto da Gennaio 2024 a Giugno 2024. La presentazione delle candidature per l’accesso al Corso (invio cv) è gestita

tramite piattaforma dedicata e potrà avvenire entro e non oltre l’8 Gennaio 2024. Non appena sarà esaminata la documentazione pervenuta, verrà data tempestiva comunicazione ai discenti selezionati (numero massimo 24 partecipanti).

La prima lezione del Corso è prevista per il giorno 26 Gennaio 2024. Per richiesta di informazioni, è già attiva la casella

smart.mobility@cieli.unige.it.