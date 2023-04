Diritto all’ambiente: parte il corso universitario di Educazione allo Sviluppo

Diritto all’ambiente, alla pace e allo sviluppo sono alcuni dei temi che verranno affrontati durante il Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo (Cumes). Verrà presentata domani, giovedì 27 aprile 2023, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la XXIII edizione del Cumes, organizzato dal Comitato Regionale Liguria e Veneto per l’Unicef, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova e l’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova.

Sei incontri in tutto, ogni giovedì, dalle 15 alle 18. Insieme ai numerosi docenti dell’Università di Genova, nel corso dei seminari si parlerà di svariati argomenti intorno al tema sviluppo, come la Convenzione sui Diritti dei bambini e degli adolescenti, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell’Unicef, la tutela costituzionale dell’ambiente nel diritto italiano e comparato, il diritto alla pace e allo sviluppo.

Gli appuntamenti si terranno il 4, 11, 18 e 25 maggio e il 1° giugno presso l’Agenzia per la Famiglia di via Garibaldi 9, a Palazzo Tursi, ma anche online sui canali Microsoft Teams Unige. Il corso attribuirà cfu universitari come deliberato nei singoli corsi di studio aderenti all’iniziativa (per il Dipartimento di Scienze Politiche 3 cfu).

Qui il programma completo. Iscrizioni via mail a comitato.liguria@unicef.it. Per maggiori informazioni contattare Stefano Bonabello o Arianna Pitino.