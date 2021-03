"Zena in bag", tour gastronomico con prodotti km 0 tra Sant'Ilario e l'itinerario storico colombiano

La Liguria si vive, dal mare all'entroterra, non solo attraverso i suoi magnifici paesaggi, ma anche con il suo buon cibo: così domenica 14 marzo 2021 arriva "Zena in bag", tour gastronomico tra Sant'Ilario e l'Itinerario Storico Colombiano con prodotti km 0. Un'occasione gustosa per scoprire il sentiero di Colombo con una guida ambientale escursionistica.

L'evento è a cura di Adaxio Experience e Davide Costa, guida ambientale escursionistica.

Ai partecipanti verrà lasciato lo zaino termico in omaggio.