“XX-Factor” a Molassana: giochi e attività per bambini in stile scout

Sabato 24 settembre 2022 gli scout del Gruppo AGESCI Genova 20 di Molassana organizzano un pomeriggio di giochi in piazza con partecipazione libera e gratuita. La decima edizione degli “XX-Factor”, dopo due anni di stop dettati dalla pandemia, torna come appuntamento fisso ad animare il pomeriggio molassanese nel panorama settembrino degli eventi in Val Bisagno rivolti ai bambini, proponendo diversi giochi in stile scout.

A partire dalle ore 15, bambini e famiglie sono invitati per trascorrere insieme una giornata avventurosa in allegra compagnia. Ad attendere i partecipanti, che nelle scorse edizioni hanno raggiunto e superato le 150 presenze, numerosi giochi, un percorso ad ostacoli, un percorso MTB e – solo per i più coraggiosi – un ponte tibetano e una zip-line da percorrere in tutta sicurezza.

Appuntamento sabato 24 settembre 20222 dalle ore 15 alle ore 18 ca. presso i Giardini “Giorgio Falco” di Molassana (ingresso da Largo Paolo Boccardo, presso il capolinea del bus n.48)

La partecipazione è libera e gratuita.

All’evento è stato concesso il patrocinio del Comune di Genova - Municipio IV Media Val Bisagno.