Il grande Dante Ferretti porta in scena il “Werther” all'Opera Carlo Felice Genova

Da venerdì 17 a domenica 26 novembre va in scena all'Opera Carlo Felice Genova “Werther”, drame lyrique in quattro atti di Jules Massenet su libretto di Edouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann, dal romanzo di Johann Wolfgang von Goethe. Regia, scene e costumi sono affidati al grande Dante Ferretti, scenografo di fama mondiale, che ha collaborato con registi del calibro di Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Terry Gilliam, Franco Zeffirelli, Anthony Minghella, Martin Scorsese, Tim Burton e Brian De Palma. Ferretti ha vinto, tra i molti riconoscimenti, tre Academy Awards per la scenografia con The Aviator nel 2005, Sweeney Todd nel 2008 e Hugo Cabret nel 2012. Le sue opere e i suoi bozzetti sono stati esposti agli Academy Awards, alla Smithsonian Institution e al MoMa di New York.

Venerdì 10 novembre, nel Primo Foyer del Teatro Carlo Felice, ha inaugurato la mostra “C’era una volta”, dove fino a domenica 26 sarà possibile ammirare alcune opere pittoriche di Dante Ferretti (la mostra, composta da 11 opere, sarà visitabile esclusivamente in occasione degli spettacoli di “Werther”).

Personaggi e interpreti

Werther

Jean-François Borras

Albert

Jérôme Boutillier

Le Bailli

Armando Gabba

Schmidt

Roberto Covatta

Johann

Marco Camastra

Charlotte

Caterina Piva

Sophie

Hélène Carpentier

Brühlmann

Emilio Cesar Leonelli

Kätchen

Daniela Aloisi

Solisti del coro di voci bianche

Maria Guano, Leonardo Loi, Nicoletta Storace, Erica Giordano, Denise Colla, Sofia Macciò, Lucilla Romano, Alice Manara, Giulia Nastase, Vittoria Trapasso

Maestro concertatore e direttore d’orchestra

Donato Renzetti

Regia, scene e costumi

Dante Ferretti

Luci

Daniele Nannuzzi

Nuovo allestimento della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova in coproduzione con HNK – Croatian National Theatre di Zagabria

Orchestra, Coro di voci bianche e Tecnici dell’Opera Carlo Felice Genova

Maestro del Coro di voci bianche Gino Tanasini

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Info e prezzi a questo link.

