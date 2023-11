Carlo Felice, lo sciopero fa saltare la prima di Werther

"Tragico" finale anche per la trattativa tra sigle sindacali e Fondazione Carlo Felice. La prima di Werther in programma per venerdì 17 salta per lo sciopero dichiarato dalla Fials e dallo Snater sulla base delle agitazioni sindacali nazionali.

Alla sovrintendenza non è rimasta altra opzione che cancellare la prima recita dell'opera di Massenet e a far slittare il debutto a domenica 19, alle 15.

"La Fondazione Teatro Carlo Felice - si legge nella nota diffusa dalla Sovrintendenza - comunica che nell'ambito degli scioperi proclamati dai sindacati nazionali per lo 'stallo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche', le organizzazioni sindacali Fials e Snater hanno confermato lo sciopero per la recita dell'opera Werther prevista per venerdì 17 novembre 2023.

La Fondazione, non potendo assicurare la realizzazione dello spettacolo, annulla la recita di Werther del 17 novembre. Gli abbonati e i possessori di biglietti potranno assistere alle altre recite in programma il 19, 24 e 26 novembre 2023, oppure richiedere il rimborso"