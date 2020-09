Il weekend a Genova e dintorni: shopping al kg, ristorante all'Acquasola, Festa della Birra, concerti, teatri e tanto altro

Sembra essere definitivamente finita l'estate con gli acquazzoni degli ultimi giorni, ma il primo weekend di settembre sarà in realtà all'insegna del bel tempo: l'ideale, dunque, per stare all'aperto ancora un po' e godersi le belle giornate con tanti eventi tra cui scegliere.

Vediamo 10 idee da non perdere, tenendo conto che qui si trova l'agenda weekend completa.

1. Vinokilo

Sabato e domenica torna al Ducale il più grande Vintage Kilo Sale d'Europa, con vendita di abbigliamento vintage al chilo: si paga non in base al prodotto, ma in base al peso totale della spesa. Scopri di più

2. GIP - Gustiamo il Parco

Primo weekend per l'atteso ristorante a cielo aperto nel parco dell'Acquasola, con le casette in legno dei locali e tante proposte tra aperitivi, piatti tipici, braceria, pizzeria, cocktail e altro. Scopri di più

3. Ultimo weekend per il T.I.R. - Teatro in Rivoluzione

Il palco itinerante del Teatro Nazionale di Genova conclude il suo tour per la Liguria sabato sera a Busalla, con "Bastiano e Bastiana", opera giovanile di Mozart per la regia di Davide Livermore. Scopri di più

4. Premio Bindi: torna il festival della canzone d'autore

A Santa Margherita Ligure torna il Premio Bindi giunto alla 16esima edizione. Venerdì sera la finalissima con 8 artisti a confrontarsi davanti alla giuria, con ospiti speciali tra cui Omar Pedrini e Vittorio De Scalzi. Scopri di più

5. Festa della Birra

Venerdì e sabato torna la festa dell'associazione GAU - Giovani Amici Uniti in Valbisagno, tra birra e musica dal vivo. La prenotazione quest'anno è obbligatoria. Scopri di più

6. Fish & Djs in Darsena

Venerdì dal tardo pomeriggio nuovo appuntamento con l'evento in Darsena, tra pescato del giorno e sound ricercati, musica dal vivo, e sole al tramonto sul mare. Scopri di più

7. Concerto all'alba

Sabato ad Arenzano la giornata inizia con il concerto all'alba della locale Filarmonica, per risvegliarsi con le note delle melodie più celebri, e la partecipazione di Luigi Maio il Musicattore. Scopri di più

8. Pomeriggio ottocentesco in villa

Domenica a Pegli, a Villa Durazzo Pallavicini, si terrà un evento volto a riportare il parco agli "splendori" dell'800, con figuranti in costume e balli d'epoca, per immergersi in atmosfere di altri tempi. Scopri di più

9. "Donne fiere", lo spettacolo alla miniera di Gambatesa

Venerdì sera lo spettacolo "Donne fiere: trilogia infernale" si svolgerà nella miniera di Gambatesa: un ambiente perfetto per l'atmosfera infernale, un percorso avventuroso nell'aldilà. Scopri di più

10. Pioggia Rossa Fest

Venerdì fin dal tardo pomeriggio aperitivi e musica con il Pioggia Rossa Fest ai Giardini Luzzati: saranno presenti Balto, L'ultimodeimieicani, Lingua, Brilla e Lenin!. Scopri di più