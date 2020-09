L'Acquasola diventa un ristorante a cielo aperto: il menu completo, i locali, come prenotare

Dal 1 settembre al 31 ottobre, per incentivare la ristorazione all'aria aperta, il parco dell'Acquasola diventa un ristorante a cielo aperto con GIP - Gustiamo il Parco.

L'area diventerà uno spazio per locali. Cinque installazioni in legno ("casette del gusto") diventeranno a turno la vetrina di ristoranti, bar e gelaterie, non mancano le marionette e i laboratori per i bambini per una cena sotto le stelle condita da giochi all'aperto.

Orari

Si potrà accedere allo spazio ristorazione del GIP dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, nei festivi e pre-festivi dalle 12 alle 24.

Dopo più di 40 anni il parco torna a essere vivo anche la sera

«Se le persone non vanno al ristorante, portiamo il ristorante dove sono le persone». Cambia il volto del parco Acquasola che, dopo oltre 40 anni, torna a essere vivo anche la sera: si chiama “Gip-Gustiamo il parco” il progetto promosso e organizzato da Fiepet Confesercenti Genova (in risposta all’appello del Comune).

I locali coinvolti

Ogni piatto che uscirà dalle casette in legno sarà accompagnato da un volantino che identifica il ristorante di provenienza. Al fresco dei platani secolari dell’ Acquasola trovano spazio cinque strutture in legno in cui tutti i ristoratori, a rotazione, potranno servire i propri piatti e presentare i propri menù inclusivi di pizza, dolci e gelati.

Ecco i locali coinvolti nell'evento:

Tiflis Braceria

Manitoba Pizzeria

Bonton Caffé & Bistrot

La Goletta Seaside

Ostaia de Baracche

Gelateria Chicco Nervi

Bump Academy

Il "Chiosco" dell'Acquasola

Come prenotare

Occorre prenotare compilando un form online, oppure chiamando il numero 3204639785

Il menu

QUALITY COCKTAILS

ANALCOLICO FLORIDA

succo di pompelmo, succo di arancia, succo limone,sciroppo di zucchero,top soda

ANALCOLICO CINDARELLA

succo di arancia, succo di ananas, fragola

NEGRONI

gin, bitter campari, vermouth rosso

AMERICANO

bitter campari, vermouth rosso, soda

SBAGLIATO

bitter campari, vermouth rosso, prosecco

SPRITZ

aperol, prosecco, seltz

GIN TONIC

gin, tonica

GIN LEMON

gin, lemon

MOSCOW MULE

vodka, lime, top ginger beer

CUBA LIBRE

rum, coca-cola

MOJITO

lime, zucchero, menta, rum, seltz

CAIPIROSKA FRAGOLA

lime, zucchero, fragola, vodka

PREMIUM COCKTAILS

G.I.P.

vodka,liquore erba luisa, sciroppo camomilla, succo di limone , peychaud bitter, top soda

TAI-PAI

rum, lime, sciroppo di rosa, acqua di rosa, top soda al cocco

CUORE CALDO

aperol, vermouth rosso, mezcall

APERITIVO & GLI STUZZICHINI DEL PARCO

6 ARROSTICINI DI OVINO* - TIFLIS

FAGOTTINO FRITTO CARNE - (TIPO EMPANADA) - TIFLIS

FAGOTTINO VEGETARIANA - (TIPO EMPANADA) - TIFLIS

BABY MARGHERITA TAGLIATA SPICCHI - MANITOBA

TAPAS MARINATI DEL MARE SERVITI CON CROSTONI - BONTON

PANE BIANCO CON CREMA DI SAN STE E SALAME S.OLCESE - BONTON

POLPO ALLA GALIZIANA - BONTON

COUS COUS DI PESCE - LA GOLETTA

BRUSCHETTE AL SALMONE - LA GOLETTA

CUCULLI GAMBERETTI E ZUCCHINE - LA GOLETTA

PIZZERIA - MANITOBA

MARGHERITA

Pomodoro, mozzarella e basilico. Allergeni: cereali e latticini.

MARINARA

Pomodoro, aglio e origano. Allergeni: cereali.

BUFALA

Pomodoro, mozzarella di bufala e basilico. Allergeni: cereali e latticini

BIANCANEVE

Mozzarella, stracchino. Allergeni: cereali e latticini

NAPOLETANA

Pomodoro, mozzarella, acciughe e origano. Allergeni: cereali, pesce e latticini

QUATTRO FORMAGGI

Mozz. stracchino, gorgonzola e scamorza affumicata. Allergeni: cereali e latticini

QUATTRO STAGIONI

Pomodoro, mozzarella, cotto, olive, carciofini e funghi. Allergeni: cereali e latticini

PARMIGIANA

Pomodoro, mozzarella, melanzane e parmigiano. Allergeni: cereali e latticini

DIAVOLA

Pomodoro, mozzarella e spianata calabrese. Allergeni: cereali e latticini

ORTOLANA

Pom, mozz, peperoni, carciofini; melanzane e zucchine grigliate. Allergeni: cereali e latticini

ROMANA

Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive taggiasche, capperi e origano. Allergeni: cereali, pesce e latticini

SICILIANA

Pomodoro, acciughe, olive taggiasche e capperi e origano Allergeni: cereali, pesce

PUGLIESE

Pomodoro, mozzarella, cipolla rossa. Allergeni: cereali e latticini.

PROSCIUTTO COTTO

Pomodoro, mozzarella, cotto. Allergeni: cereali e latticini.

WURSTEL

Pomodoro, mozzarella e wurstel. Allergeni: cereali e latticini.

COTTO E STRACCHINO

Pomodoro, cotto e stracchino. Allergeni: cereali e latticini.

BUFALISSIMA

Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e bufala. Allergeni: cereali e latticini.

BABY PIZZA

Pomodoro, mozzarella e basilico. Allergeni: cereali e latticini.

ANTIPASTI

TORTINO DI BACCALÀ (200 GR) E PATATE ALLO ZAFFERANO - LA GOLETTA

BATTUTA DI LIMOUSINE AL COLTELLO STRACCIATELLA E PISTACCHI - TIFLIS

BATTUTA DI LIMOUSINE AL COLTELLO CON TARTUFO NERO - TIFLIS

FUNGHI PORCINI FRITTI - TIFLIS

PRIMI PIATTI

RAVIOLI DEL PLIN DI PESCE SU BISQUE DI GAMBERI - BONTON

PANSOTTI IN SALSA DI NOCI - BONTON

SPAGHETTO VONGOLE, PATATE E PECORINO - BONTON

SECONDI PIATTI DI TERRA

HAMBURGER SASHI BEEF - TIFLIS

CHICKEN BURGER - TIFLIS

BURGER VEGETARIANO - TIFLIS

FILETTO DI SASHI (CIRCA 250G) CON RIDUZIONI FRUTTI ROSSI E VERDURE GRIGLIATE - TIFLIS

SPIEDONE DI MAIALE SERVITO CON INSALATINA E POMODORINI (CIRCA 250 GR) - TIFLIS

SECONDI PIATTI DI MARE

ACCIUGHE RIPIENE AL PROFUMO DI PESTO CON MAIONESE ALLA MAGGIORANA - LA GOLETTA

FRESCO DI SPADA (250 GR) IN CROSTA DI PINOLI - LA GOLETTA

CONTORNI

PATATINE FRITTE- TIFLIS

VERDURE PASTELLATE FRITTE- TIFLIS

DOLCI

CUORE DI GENOVA (GUSCIO DI FONDENTE RIPIENO DI PANERA, SALSA CIOCCOLATO E CANNELLA) - GELATERIA CHICCO

MATTONELLA AL PISTACCHIO CON SALSA DI LAMPONE E SCAGLIE CIOCCOLATO BIANCO - GELATERIA CHICCO

CANESTRELLI CON PASSITO - OSTAIA DE BARACCHE

BIBITE

ACQUA NATURALE VETRO DA 0.75 CL.

ACQUA GASSATA VETRO DA 0.75 CL.

COCACOLA

FANTA

SPRITE

THE LIMONE/PESCA

SUCCO PERA, PESCA, ALBICOCCA, ACE

SWEEPES LEMON/TONICA

ENOTECA

N.B: TUTTI I VINI CONTENGONO SOLFITI

VERMENTINO PINOGINO 0,75

BIANCHETTA BOTT PINOGINO 0,75

PIGATO MACCIA 0,75

VERMENTINO MACCIA 0,75

CIGLIEGIOLO PINOGINO 0,75

ROSSESE MACCIA 0,75

ORMEASCO MACCIA 0,75

PASSERINA VINO SPUMANTE BRUT XXX 0,75

CHARDONNAY TERRE DI CHIETI IGP (COLLE CAVALIERI) 0,75

TRAMINER TERRE DI CHIETI IGP (VALLE D’ORO 2019) 0,70

CERASUOLO D’ABRUZZO DOP (COLLE CAVALIERI 2019) 0,70

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP (COLLE CAVALIERI 2019) 0,75

PASSITO BIANCO COLLINE PESCARESE IGP 2015 0,5

BIRRE

BIRRA ALLA SPINA SONNENBERG EXPORT

BIRRA ALLA SPINA SONNENBERG BRÄU - AMBRATA

OTELLO LAGER NON FILTRATA - BOTTIGLIA - 0,75

CORDELIA IPA NON FILTRATA - BOTTIGLIA - 0,75

AMLETO BOCK NON FILTRATA - BOTTIGLIA - 0,75

CAFFETTERIA