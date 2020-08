Vinokilo: torna il vintage venduto al chilo a Palazzo Ducale

Il più grande Vintage Kilo Sale d’Europa sta per tornare a Genova, nuovamente a Palazzo Ducale.

L'appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 settembre 2020.

La particolarità di questo evento è che la merce sarà venduta con un prezzo fisso in base al peso. Tra le offerte, abiti vintage venduti a 40 euro al chilo, vintage di alta qualità con brand famosi dagli anni '60 ai primi 2000, taglie dalla xxs alla "plus", e accessori rari e unici come borse in pelle, sciarpe, cinture, e altro.

Contanti e carta sono entrambi ben accetti.

A causa delle norme igieniche si aprirà l’evento con posti limitati a turni diversi: per prenotare cliccare qui.

È obbligatorio indossare la mascherina.