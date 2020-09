Ultime date per il TIR - Teatro in Rivoluzione, a Santa Margherita Ligure e Busalla

Ultime date per il TIR - Teatro in Rivoluzione, che propone spettacoli a ingresso gratuito (ma su prenotazione).

Giovedì 3 settembre ore 21 Santa Margherita Ligure (Area parcheggio campo sportivo via Garibotti)

Sabato 5 settembre ore 21 Busalla (Piazza Ferralasco)

Queste saranno le ultime date per assistere a "Bastiano e Bastiana", opera giovanile di Mozart che la regia di Davide Livermore ci restituisce come una festa giocosa tra incantesimi, mari in tempesta, bel canto e musiche sublimi, per vivere insieme l’eterno gioco dell’Amore.

In scena i cantanti Valentino Buzza, Giorgia Rotolo, Jorge Eleazar e gli attori Cristiano Dessì, Sergio Gil, Paolo Li Volsi e Valentina Virando. La partitura è eseguita live dal Quintetto d’archi del Teatro Carlo Felice diretto dalla clavicembalista Aïda Bousselma.

Lo spettacolo del Teatro Nazionale Genova è in coproduzione con il Teatro Carlo Felice.