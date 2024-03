Weekend a Genova e dintorni: Festa della Primavera, Sagra della Farinata, Giornate FAI, Festa del Papà, Wine Festival e altro

Primo fine settimana di primavera con tante piacevoli manifestazioni da vivere all'aperto, a partire dalla Festa della Primavera di Santa Margherita e dalle Giornate Fai di primavera per arrivare alla Festa del papà in piazza De Ferrari. Enogastronomia ancora una volta protagonista, con gli eventi dedicato al vino e alla farinata. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Festa della Primavera

Edizione numero 59 per lo storico appuntamento a Santa Margherita Ligure: si saluta l'arrivo della nuova stagione con fuochi d'artificio, musica, falò e frisceu gratuiti per tutti. Scopri di più

2. Sagra della Farinata

Tornano i celebri “fainotti” di Pegli, per un'iniziativa amatissima e che ha da poco ottenuto il riconoscimento di “Evento Autentico ligure 2024”. Scopri di più

3. Giornate FAI di Primavera

Moltissimi beni del FAI apriranno le porte per farsi conoscere dai visitatori: un'occasione unica per andare alla scoperta di una Liguria meno nota. Scopri di più

4. Festa del Papà

Torna in piazza De Ferrari la grande manifestazione dedicata a padri e figli: bambine e bambini potranno divertirsi insieme al proprio papà con giochi, spettacoli, laboratori, animazioni e molto altro. Scopri di più

5. Sestri Levante Wine Festival

Due giorni dedicati al mondo del vino con degustazioni guidate, abbinamenti, seminari, masterclass, esposizioni e showcooking. Scopri di più

6. Mercatino di Pasqua

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il mercatino organizzato da Confesercenti, che sarà in piazza Matteotti a Genova fino al 1° aprile. Scopri di più

7. Forchette Foreste

Terza edizione per la manifestazione gastronomica che permette di fare il giro del mondo in sette assaggi senza uscire dal centro storico genovese. Scopri di più

8. Portofino Days

Arriva l'International Fiction Festival: tanti eventi tra Portofino, Rapallo, Santa Margherita e Genova, con incontri, masterclass e grandi nomi del cinema italiano. Scopri di più

9. Aqua Mater

Si apre a Palazzo Ducale la mostra dedicata all'elemento acquatico con gli scatti del celebre maestro Sebastião Salgado. Scopri di più

10. Cesare Bocci al Teatro Chiesa

L'apprezzato attore, volto noto di molte serie tv, è protagonista de “Il figlio”, ultimo, atteso capitolo della trilogia sulla famiglia del pluripremiato Florian Zeller. Scopri di più