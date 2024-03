“Sestri Levante Wine Festival”: due giorni dedicati al mondo del vino con degustazioni, masterclass e seminari

Sestri Levante ancora una volta capitale del vino con l'atteso “Sestri Levante Wine Festival”, in programma domenica 24 e lunedì 25 marzo. Presso l'ex Convento dell'Annunziata nella splendida Baia del Silenzio, torna la manifestazione enogastronomica che offre la possibilità di degustare ottimi vini accompagnati da una selezione di street food di qualità. Appuntamento domenica dalle 10 alle 19:30 e lunedì dalle 10 alle 19.

Un percorso espositivo per una totale immersione nel mondo del vino: degustazioni guidate, abbinamenti cibo-vino, showcooking, masterclass, seminari di approfondimento, possibilità di acquistare i prodotti in esposizione e tanto altro, in queste due giornate dedicate alla scoperta dei migliori vini, vigne e prodotti alimentari del territorio e non solo.

L’evento è organizzato dall’Associazione Gente de la Maina per celebrare il patrimonio vitivinicolo e promuovere il territorio. L’edizione di quest’anno sarà la prima da quando Sestri Levante è stata insignita ufficialmente del titolo Città del Vino.

Info e biglietti sul sito Sestri Levante Wine Festival.

foto: fb@sestrilevantewinefestival