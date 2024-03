Festa della Primavera a Santa Margherita Ligure con spettacolo pirotecnico, falò, musica e frisceu

Grande attesa a Santa Margherita Ligure per la 59^ edizione della “Festa della Primavera”, in programma da giovedì 21 a domenica 24 marzo.

Programma

Il programma del lungo fine settimana dedicato alla tradizionale manifestazione folcloristica sammargheritese viene inaugurato giovedì 21 marzo, a partire dalle 20, quando, all’auditorium Santa Margherita di via della Vittoria, si terrà un torneo di burraco, promosso e organizzato dal Comitato Festa della Primavera e da Santa in Circolo; per l’occasione verrà effettuata una raccolta fondi in favore dell’Associazione Anffas. Per ulteriori informazioni si può cliccare sul seguente link.

Venerdì 22 marzo, alle 20:30, sempre all’auditorium Santa Margherita di via della Vittoria, cerimonia di investitura del priore della Festa della Primavera e, a seguire, serata danzante sulle note suonate dell’orchestra Caravel.

Sabato 23 marzo, alle 11, sparata di mortaretti in onore di “Tunin” e “Manena”; alle 20:45 esibizione per le vie cittadine della banda folcloristica di Ghiaia; alle 22 panegirico di mortaretti e spettacolo pirotecnico dell’ “Antiga Sparata” di San Lorenzo e, a seguire, accensione del tradizionale falò sulla spiaggia di Ghiaia. Dalle 22:30 serata danzante sulla musica suonata da un dj.

Domenica 24 marzo, alle 11, sul lungomare di Ghiaia, concerto della filarmonica cittadina “Cristoforo Colombo”; dalle 15 alle 19 distribuzione gratuita di frisceu dolci e salati, degustazione gratuita di vini e bibite e pomeriggio in compagnia con musiche e danze, sulle note suonate dell’orchestra “Macho”.

In collaborazione con il Foto Club Immagine Avis, quarta edizione del concorso fotografico a tema “La Festa della Primavera - 3 giorni di colori suoni e frisceu”.

In caso di maltempo l’evento verrà recuperato tra sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook Festa della Primavera SML 1964.