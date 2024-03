“Forchette Foreste” nel centro storico genovese: il giro del mondo in sette assaggi

Il centro storico di Genova accoglie la terza edizione di “Forchette Foreste”, un giro del mondo in sette piatti. In programma domenica 24 marzo il cammino gastronomico lungo i caruggi genovesi nel quale si possono assaggiare cucine di tutto il mondo, nei locali che sul territorio propongono sapori ed emozioni provenienti da ogni latitudine.

Genova, storicamente, rappresenta un crogiuolo di culture grazie alla sua posizione sul mare e nell’ambito degli scambi commerciali che per secoli si sono articolati lungo le rotte nelle quali il porto ligure è da sempre un protagonista. Tutt’oggi il melting pot genovese è composto da una molteplicità di nazioni rappresentate da cittadini che a vario titolo scelgono di vivere fra Voltri e Nervi e ancora più spesso proprio nel Centro Storico cittadino cornice naturale della manifestazione.

Dopo il successo delle due prime edizioni, la manifestazione torna anche quest’anno con un format collaudato che piace a tutti: un viaggio attraverso le tante cucine del mondo senza neppure prendere il passaporto!

Si può prenotare il proprio posto selezionando la tipologia di menù: classico, opzione vegetariana e addirittura un menù speciale dedicato ai più piccini (card bimbi fino a 12 anni). Quest’anno la mappa è digitale: scarica e salva l’immagine sul tuo smartphone e inizia a preparare le tue papille gustative! All'atto della prenotazione verrà inviata una e-mail con il QR code e il riepilogo di tutte le info dell’evento.

Dalle ore 11 alle ore 18 in piazza San Lorenzo si potranno ritirare gli FFKIT ovvero i kit di Forchette Foreste: comode tasche da appendere al collo con tutto il necessario per iniziare il cammino, visitare le sette tappe e assaggiare tutte le squisite prelibatezze in massima libertà.

Programma e tappe

Partenza da piazza San Lorenzo: 7 tappe e 7 assaggi di cui due antipasti, due primi, due secondi e un dolce.

1.? ?Mescite Erbe (Danimarca): antipasto FRIKADELLER polpettine al forno di carne di manzo e di suino, con cipolla, latte, uova e farina. Opzione vegetariana: RØDKÅL MED ÆBLE OG BLÅBÆR: insalata di cavolo rosso con mele e mirtilli

2.? ?O Boteco (Portogallo): antipasto BOLINHO DI BACCALÀ crocchette di baccalà e patate fritte al momento. Opzione vegetariana: EMPADA DI PALMITO tortino di frolla salata ripieno di palmito e olive nere

3.? ?La Cialtroneria (Ecuador): primo SACHONCHI zuppa di pesce con manioca, platano e sapori tipici. Opzione vegetariana: zuppa senza pesce con manioca, platano e sapori tipici

4.? ?Ristorante Veracruz (Messico): primo ENCHILADAS ROJAS tortilla di mais affogata in salsa roja ripiena di carne macinata guarnita con formaggio, panna acida ed insalata. Opzione vegetariana: tortilla di mais affogata in salsa roja ripiena di verdure guarnita con formaggio, panna acida ed insalata.

5.? ?Neat Whisky Bar (Bosnia): secondo SARMALE BOSNIACHE involtini di verza ripiena di verza ripiena di riso, carne macinata, carote e pomodoro. Opzione vegetariana: involtini di verza ripiena di riso, carote e pomodoro

6.? Ristorante ?Kowalski (Ungheria): secondo HORTOBÁGYI PALACSINTA crêpe ungherese ripiena di con straccetti di pollo in salsa, con paprika, panna acida, cipolla. Opzione vegetariana: HORTOBÁGYI con verdure

7.? ?Giardini Luzzati (Marocco): dolce SHEBAKIA dolce marocchino con mandorle, sesamo, miele e zafferano.

A ogni tappa verrà servita un’acqua aromatizzata in abbinamento.

La CARD BIMBI è riservata ai minori di 12 anni e propone sapori provenienti da: Portogallo, Messico, Ungheria e Marocco.

Da non dimenticare durante la scorpacciata il coffe corner di Forchette Foreste affidato alle sapienti mani della caffetteria Tazze Pazze che proporrà specialty coffé per favorire al meglio la digestione.

Menù adulti: intero 25 euro + 2 euro di commissioni

Menù adulti: intero vegetariano 25 euro + 2 euro di commissioni

Menù bimbi: card bimbi 12 euro + 2 euro di commissioni

Biglietti: https://www.contattogenova.cloud/forchetteforeste