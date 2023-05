Weekend a Genova e dintorni: Sagra del Pesce, Festa della Mamma, Checco Zalone, Kid Pass Days, Van Gogh e altro

Fine settimana ricco di eventi da non perdere, dalla Sagra del Pesce di Camogli alle iniziative per la Festa della Mamma. Sono come sempre tantissimi gli appuntamenti in agenda, con manifestazioni, sagre, fiere, concerti, teatro, sport, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Sagra del Pesce a Camogli

Arriva finalmente uno degli appuntamenti cult nel Golfo Paradiso: da venerdì a domenica ricchissimo programma con fritture di pesce a volontà, mercatino, processione, spettacolo pirotecnico e falò. Scopri di più

2. Festa della Mamma

Tra le varie iniziative dedicate, spicca la grande festa di domenica in piazza De Ferrari con giochi, animazione, tante attività per famiglie e laboratori con i quali i più piccoli potranno realizzare il proprio regalo per l'adorata mamma. Scopri di più

3. Checco Zalone a Genova

Venerdì il popolare comico porta sul palco dello Stadium Genova il nuovo spettacolo “Amore + Iva”. Scopri di più

4. Kid Pass Days

Torna sabato e domenica l'evento dedicato alle famiglie, per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia attraverso gli occhi dei bambini. Tante le iniziative, come quelle all'Acquario, alla Casa di Colombo e in vari musei genovesi. Scopri di più

5. Fiera di merci e bestiame

Domenica a Ferriere di Lumarzo torna la grande fiera dedicata al mondo contadino con stand gastronomici e bancarelle. Scopri di più

6. Cactus Market

Edizione Blu Oltremare sabato e domenica ai Giardini Luzzati di Genova per il mercato di artigianato, laboratori e sostenibilità. Scopri di più

7. “Cinque minuti con Van Gogh”

Torna a Palazzo Ducale il format che consente di stare a tu per tu con i grandi capolavori della storia dell’arte: da venerdì sarà la volta dell'amatissimo pittore olandese. Scopri di più

8. Inti Illimani e Giulio Wilson in concerto

Venerdì ai Giardini Luzzati la band cilena e il cantautore fiorentino presentano dal vivo il disco di inediti “Agua”. Scopri di più

9. ExhiBricks

Villa Bombrini torna a ospitare l'esposizione di collezioni e opere originali costruite con mattoncini Lego. Appuntamento sabato e domenica. Scopri di più

10. Cravastreet Festival

Sabato nel piazzale di via Cravasco a Genova grande festa con luna park, street food, musica e attività per i bambini. Scopri di più