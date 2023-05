“Cinque minuti con Van Gogh”: a Palazzo Ducale a tu per tu con l'artista più amato

A Palazzo Ducale torna il format che consente di stare a tu per tu con i grandi capolavori della storia dell’arte. Dopo il grande successo di “Cinque minuti con Monet”, questa volta l'appuntamento è con l’artista più amato al mondo, Vincent Van Gogh.

Nel 2020, in pieno Covid, Palazzo Ducale di Genova e Arthemisia hanno lanciato un nuovo format: la fruizione “a tu per tu” con i grandi capolavori dell’arte. La prima volta è toccato a Monet, padre dell’Impressionismo. Migliaia di visitatori hanno potuto godere della bellezza delle Ninfee come non succede mai nei musei o nelle mostre: da soli, in un rapporto intimo e intenso con l’opera d’arte. l format, di grande successo, ha ricevuto un importante riconoscimento, il premio Cultura+Impresa 2020-2021.

Per “Cinque minuti con Van Gogh”, verrà esposta una delle opere più iconiche, “Paesaggio con covoni e luna nascente” realizzato a Saint-Rémy-de-Provence nel luglio 1889. Nel periodo di maggiore instabilità mentale, Van Gogh realizza quest’opera durante il suo ricovero volontario presso il manicomio di Saint-Paul-de-Mausole e riproduce il panorama che scorgeva dalla finestra della sua cella: un campo di grano, dipinto ad ogni cambio di stagione, a diverse ore del giorno, che diventerà presto il soggetto dominante delle opere di questo periodo e quasi un’ossessione per lui.

Da venerdì 12 maggio alle ore 15 e fino al 10 settembre 2023, questo capolavoro sarà esposto a Palazzo Ducale nella Cappella del Doge, per essere ammirato in solitudine (o in coppia, o in famiglia, ma comunque in modo intimo ed esclusivo). L’esposizione, a cura di Costantino D’Orazio, è promossa e organizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova, Regione Liguria e Arthemisia, in collaborazione con il Kröller-Müller Museum di Otterlo. La mostra vede come sponsor tecnico Acuson.

Biglietti

Intero € 8,00

Ridotto € 7,00