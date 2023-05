Weekend per famiglie all'AcquarioVillage in occasione dei Kid Pass Days

Sabato 13 e domenica 14 maggio Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi propongono ai visitatori grandi e piccoli delle speciali iniziative in occasione dei Kid Pass Days, il grande evento dedicato alle famiglie, pensato per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia.

Acquario di Genova

“Gli Squali del Mediterraneo: una risorsa da proteggere” è l’animazione organizzata dall’Acquario e dedicata agli squali e al progetto di conservazione LIFE Elife, di cui è partner, per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di tutelare le specie minacciate di estinzione. Un biologo esperto coinvolgerà i partecipanti con un gioco a quiz, mettendoli alla prova su alcuni aspetti specifici legati alla biologia degli squali. Ad ogni partecipante verrà poi consegnato un opuscolo e il poster del progetto. Appuntamento sabato e domenica dalle ore 16 alle 18 presso l’area Spongebob, lungo il percorso di visita.

LIFE Elife è un progetto internazionale, cofinanziato dallo strumento Life dell’Unione europea, che coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro, con il coordinamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn. L’obiettivo principale è contribuire alla conservazione di alcune specie di squalo fortemente minacciate nel Mar Mediterraneo attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori per avviare l’utilizzo di attrezzi di pesca più selettivi, capaci di ridurre le catture accidentali – bycatch - del 30% nelle aree interessate.

Allo stesso tempo, il progetto mira a diminuire del 50% la mortalità di esemplari delle stesse specie, attraverso lo sviluppo di protocolli di gestione che le preservino dall’impatto dell’attività antropica. Dal punto di vista divulgativo, Elife si pone l’obiettivo di contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza nel largo pubblico e nei giovani rispetto al problema della conservazione degli elasmobranchi (squali e razze).

La Città dei Bambini e dei Ragazzi

Il nuovo experience museum propone gli speciali Science Snack in compagnia di M-Tiny, Bee-bot e Ozobot, piccoli robot educativi. Un’opportunità per capire come funzionano e provare a giocare con loro. MTiny è un robot educativo per l’infanzia che facilita l’esperienza dei bambini con un linguaggio di programmazione tangibile: MTiny infatti si muove su mappe tematiche coinvolgenti grazie ai programmi creati attraverso blocchi fisici. In questo modo, i bambini ottengono un feedback immediato sul loro lavoro, sviluppando abilità di problem solving e incoraggiando la creatività attraverso il coinvolgimento multidisciplinare su matematica, musica, arte e molto altro.

Bee-Bot è un robot educativo a forma di ape, uno strumento didattico che consente di apprendere i concetti base di coding, lateralizzazione, orientamento spaziale e programmazione. Ozobot, sviluppato da IIT, è una piattaforma pensata per l'apprendimento del linguaggio della robotica. Adatto a bambini e ragazzi, può essere programmato per compiere percorsi, superare ostacoli e risolvere semplici sfide.

I “Science snack”, compresi nella visita, non richiedono prenotazione e si svolgono tra le 10:30 e le 12:30 e tra le 15 e le 17 e hanno una durata di 15-20 minuti circa. I Science Snack arricchiscono l’esperienza di visita all’experience museum dedicato ai cinque sensi dove i ragazzi dai 2 ai 12 anni, insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, si possono mettere in gioco per scoprire in maniera divertente il funzionamento di udito, tatto, gusto, olfatto e vista.

I Kid Pass Days, giunti alla nona edizione, sono una maratona di attività ed eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni. Attività, in collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni da nord a sud con lo scopo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino.

Orari di apertura

Acquario di Genova: tutti i giorni ore 9-20 (ultimo ingresso ore 18)

La Città dei Bambini e dei Ragazzi: tutti i giorni ore 10-19 (ultimo ingresso ore 17)