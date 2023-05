Cravastreet Festival con luna park, giochi per i bambini, street food e musica dal vivo

Il comitato di Via Cravasco ritorna sul piazzale sabato 13 maggio con un festival adatto a tutte le età. Al pomeriggio a partire dalle 15:30 ci sarà il Cravastreet Luna Park: quindici associazioni sportive, ricreative e scuole saranno pronte ad accogliere i bambini con giochi e laboratori.

Quest'anno è presente anche la compagnia Akropolis con un laboratorio teatrale su prenotazione. Uisp, Regina Margherita, Giostra della fantasia e Respiro Danza con prove sportive, ASD ponente outdoor con un percorso di Mountain bike per bambini. I ragazzi del Klee-Barabino aiuteranno i bambini a immaginare degli spazi nuovi con un laboratorio. Presenti anche le scuole e le associazioni del territorio per una grande e colorata festa per bambini. Per i giovani adulti, in collaborazione con la Voltrese sarà organizzato un torneo di calcio tennis dai 12 anni in su.

Alle 18 il pomeriggio per bambini si conclude con uno spettacolo teatrale "Attenti al lupo" molto divertente a cura del comitato.

Ma non bisogna assolutamente lasciare la piazza, perché lo Street Food arricchisce la sua proposta con focaccia al formaggio tipo Recco, trofie al pesto e panino con la porchetta. Alla sera musica dal vivo con Lex and the Skinwalkers (rock e blues) e vedremo esibirsi anche i rapper della città tra cui Young SLASH - PRYNCE Ali - Xavier - Pikiniio.

E per finire: "Get down graffiti jam", appuntamento imperdibile per gli appassionati dei graffiti e dell'arte urbana. Dieci artisti provenienti da tutta Italia coloreranno i muri dei giardini di via Cravasco con un'opera libera senza un tema prevalente. Organizzata dall'artista genovese Antonio Roisone per valorizzare uno spazio cittadino fruibile grazie al volontariato, la manifestazione avrà inizio già dalla mattina ma vedrà il suo culmine tra le 15 e le 19. Il lavoro si svolgerà sui muri resi di libera espressione grazie al Municipio Ponente, circolo Arci Pianacci e dei due muralisti di Genova Voltri Giuliogol e Drina.