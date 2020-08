Weekend di Ferragosto con il T.I.R, il palco itinerante del Teatro Nazionale di Genova

Il T.I.R. Teatro in Rivoluzione torna in piazza della Vittoria nel centro di Genova sabato 15 agosto con Bastiano e Bastiana di Mozart, regia Davide Livermore, direzione musicale Aïda Busselma.

In seguito Bastiano e Bastiana sarà a Villa Bombrini il 19 e il 21 agosto e alla Fascia di Rispetto di Pra’ il 26 agosto.

15 agosto

Bastiano e Bastiana è forse la prima operina del celebre salisburghese: una giocosa storia di amor contrastato e rappacificato, pensata per un organico ridotto, capace di mescolare fantasia, giocolerie, fugaci passioni, bel canto, ironia, divertimento, allegria. Troppo lieve? Non proprio. Perché nei meandri di quelle schermaglie d’amore si nasconde non solo l’eterna natura dell’animo umano, ma si avverte, in nuce, il talento divino del compositore.

Bastiano e Bastiana, dunque, è una festa giocosa che ben si presta per essere ripensata e riproposta per le strade e le piazze di Genova e della Liguria. Il Tir, questo “teatro-in-rivoluzione”, palcoscenico viaggiante su ruote, è l’occasione propizia non solo per vivere l’esperienza dello spettacolo dal vivo, d’opera e di prosa, ma anche per sentire il piacere – l’allegria, la spensieratezza, e forse per questo l’emozione – di ritrovarsi.

16 agosto

Il giorno dopo, domenica 16 agosto, il T.I.R. rimane in piazza della Vittoria con Elisabetta Pozzi in "Elena" di Ghiannis Ritsos.

Si tratta di un'affascinante rilettura del personaggio di Elena di Troia, regia di Andrea Chiodi. Quella immaginata dal poeta e drammaturgo greco Ghiannis Ritsos è una Elena avanti con gli anni, che sostituisce la bellezza effimera di un tempo con l’esperienza di una vita vissuta all’insegna dell’amore: quell’amore diventato un ricordo che non genera più passione, ma riflessioni e forse qualche rimpianto.

