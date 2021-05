Visita guidata a Villa Migone

Sabato 5 giugno 2021 alle ore 16 visita a Villa Migone.

Villa Migone è solitamente ricordata come il luogo dove fu firmata la resa delle truppe tedesche ai partigiani nel 1945, ma una sua visita offre molti più spunti interessanti. Innanzitutto le vicende della famiglia, legate alla storia remota e recente della nostra città. Importanti anche i legami col Maestro Giuseppe Verdi e col geniale Niccolò Paganini, di cui restano vive testimonianze nelle stanze. E infine la decorazione a fresco, l'arredamento storico, i ricordi di famiglia sono dei piccoli tesori da scoprire.

Appuntamento alle 16 davanti a Villa Imperiale a San Fruttuoso.



Costo visita guidata e ingresso alla Villa: 13 euro.

Bambini sotto i 10 anni gratis

Prenotazione obbligatoria al numero 347 9017077 - Laura



Il gruppo sarà composto al poche persone. Si dovranno rispettare le norme circa il distanziamento e l'utilizzo della mascherina come previsto dagli attuali decreti.



Privacy: a seguito delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25/5/2020 il vostro nome, cognome e numero di telefono saranno conservati per 14 giorni.

