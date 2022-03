Uova di Pasqua solidali per l'Ucraina: l'iniziativa dei frati del Santuario di Arenzano

I frati del Santuario di Gesù Bambino di Praga di Arenzano e delle missioni carmelitane organizzano una speciale vendita di uova di Pasqua solidali per aiutare i profughi ucraini in fuga dalla guerra.

Appuntamento sabato 26 e domenica 27 marzo presso il santuario, e sabato 2 e domenica 3 aprile in via Bocca, ad Arenzano: il ricavato delle uova di cioccolato - donate dalla Ferrero - verrà totalmente devoluto per l'emergenza Ucraina.

"Il nostro compito principale - dice padre Józef Kucharczyk, Carmelitano Scalzo, delegato in Ucraina - è pregare per la pace, ma anche esserci per chi si rivolge a noi per chiedere aiuto. Cerchiamo di essere preparati per aiutare le famiglie (soprattutto gli anziani e le madri con bambini). Acquistiamo acqua, generatori per l’elettricità, stufe a legna e medicinali. Siamo consapevoli che con il tempo finirà l’essenziale: cibo, acqua potabile, medicine, elettricità… vogliamo essere ancora più pronti a rispondere, come un samaritano biblico, a chi è colpito dalla guerra".