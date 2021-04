A Palazzo Bianco torna #iovadoalmuseo, attività ludico-didattica per bambini

Dal 29 aprile al 13 maggio, tutti i giovedì alle 15 e alle 16.20, torna a Palazzo Bianco #IoVadoAlMuseo, rassegna di approfondimenti e laboratori per avvicinare i più piccoli al mondo dei musei e dell’arte, per stimolare in loro la capacità di osservazione e analisi dell’opera nei suoi elementi costitutivi ed espressivi.

All’approfondimento introduttivo segue un momento ludico e un laboratorio didattico per rielaborare i concetti e i contenuti acquisiti, a cura dell'Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con la Direzione museale.

Si parte giovedì 29 aprile alle ore 15 e 16:20 con l'attività dal titolo " Prospettive diverse per una diversa prospettiva", che tratterà di come gli artisti riescono a dare il senso della profondità nei loro dipinti.

All'osserrazione nelle sale del museo delle diverse strategie utilizzate dai pittori seguirà, nel giardino di Palazzo Bianco, una prova pratica.

Seguiranno giovedì 6 maggio "La natura del colore" , per comprendere le funzioni dei colori nei dipinti, e giovedì 13 maggio "Aguzza la vista!", con giochi per allenare la vista e imparare a osservare un dipinto partendo dai particolari.

Info e prenotazioni

È necessaria la prenotazione ai seguenti contatti:

cell 348 3578728 ; biglietteria tel. 010 275 9185 ( giovedì-domenica)

Mail: edu@solidarietaelavoro.it

Gli incontri si svolgeranno in ottemperanza di tutte le disposizioni di sicurezza e con un numero contingentato di massimo 5 bambini.

