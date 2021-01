Tommaso Perazzo piano solo, il concerto è online

Primo concerto per la rassegna onliune "Count Basie Jazz Restart".

L'intero concerto verrà trasmesso on line sul nostro sito e, a brevissimo, in questo stesso spazio, troverete tutte le info per partecipare.

Il concerto comprenderà brani standard tratti dal repertorio jazzistico, con tributi a grandi compositori come Keith Jarrett, A.C. Jobim, Thelonious Monk, Gene de Paul; non mancheranno alcuni brani originali di Tommaso Perazzo tratti dal suo disco "What's coming Next?" e momenti di libera improvvisazione

Gallery