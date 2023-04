I Radio Gaga e la chitarra di Giuseppe Scarpato al Teatro Govi

Una serata unica è quella che sta per arrivare venerdì 14 aprile: i Radio Gaga, la tribute band dedicata ai Queen più conosciuta a Genova, tornano ad esibirsi sul palco del Teatro Rina e Gilberto Govi. Ma sarà una serata non solo all’insegna dei Queen, perché ad esibirsi insieme agli Era Ora (band composta da Luca Borriello, Giorgio Bellia e Francesco Bellia) ci sarà un chitarrista d’eccezione: Giuseppe Scarpato.

Considerato uno dei migliori chitarristi d’Italia, accompagna da ormai 25 anni Edoardo Bennato nelle sue tournée. Il suo stile è unico e ricco di contaminazioni, una miscela di generi e tecniche che vanno dal rock al jazz, dal blues al country. Negli ultimi anni ha prodotto e arrangiato numerosi lavori discografici per giovani cantautori del panorama nazionale ottenendo ottimi apprezzamenti di critica e pubblico (Carlo Mercadante, Rodolfo Montuoro, Del Sangre ecc). Dal 2002 è uno dei chitarristi de “Notte delle Chitarre”, progetto che unisce nove tra i più affermati chitarristi (Maurizio Solieri, Ricky Portera, Cesareo, Radius ecc) che hanno legato il proprio sound ad un cantautore italiano.

Come sideman sono da ricordare le numerose partecipazioni a eventi televisivi, a festival e open-air in Italia e all’estero: Expo di Lisbona98, Basel99, Teatro America de l’Avana e Plaza de la Rivolucion a Santiago de Cuba 1999, Nice jazz festival 2003, Berna 2004 Live, Karlsrhue Rock Festival 2005, Campovolo 2005, New York 2010, Bucarest Arcub Fest 2010, Toronto 2010, Festival di Sanremo 2010, O’scia – Lampedusa 2010, concerto del Primo Maggio a Roma nell’edizione del 2002, 2003, 2009, 2010 e 2017, ecc ecc.

Biglietti

€ 15 (più prevendita) disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30; (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10