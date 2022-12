“Christmas in Rock”: Tropico del Blasco e Radio GaGa al Teatro Govi

Il Teatro Govi di Genova presenta “Christmas in Rock”, concerto natalizio con due tribute band d’eccellenza nel panorama ligure. Appuntamento venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 21. Da una parte il Tropico del Blasco, capitanata da Andrea Di Marco, ad omaggiare il più grande rocker italiano, Vasco Rossi, dall’altra I Radio Gaga di Giorgio Pezzi che dedicano i propri show alla band britannica più amata d tutti i tempi, i Queen. Insieme daranno vita ad un concerto di Natale alternativo per affrontare le feste a ritmo di rock.

Biglietti

Intero € 15 / Ridotto € 12 disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Christmas in rock – Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in: (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30; (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10