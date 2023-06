Il “Don Pasquale” di Donizetti al Teatro Carlo Felice

L'Opera Carlo Felice Genova si avvia alla conclusione della stagione con la messa in scena di uno dei capolavori assoluti di Gaetano Donizetti: “Don Pasquale”, opera buffa in tre atti con libretto di Giovanni Ruffini datata 1842. Con la regia di Andrea Bernard, solisti dell’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale dell’Opera Carlo Felice Genova diretta da Francesco Meli, Orchestra, Coro e Tecnici dell’Opera Carlo Felice Genova, la prima è fissata per martedì 6 giugno, si chiudono poi i battenti domenica 11 giugno.

L'azione si svolge a Roma, all'inizio del XIX secolo. Il protagonista, Don Pasquale, è uno scapolo ricco e anziano che decide di sposarsi per evitare che le proprie fortune vadano in eredità al nipote Ernesto, che contro il volere dello zio desidera sposare una giovane di modeste condizioni di nome Norina, e non una ricca e nobile signora. Il dottor Malatesta, incaricato da Don Pasquale di combinargli un matrimonio adeguato, agisce invece nell'ombra per aiutare i due giovani a sposarsi senza essere diseredati, dando vita a divertenti intrighi che termineranno con un lieto fine.

Biglietti disponibili su Vivaticket o presso la biglietteria, aperta da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.30. Spettacoli serali: chiusura 15 minuti dopo l’inizio. Spettacoli pomeridiani della domenica: apertura due ore prima dell’inizio con chiusura 15 minuti dopo l’inizio.

foto: operacarlofelicegenova.it