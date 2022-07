“Storie di uomini e di viaggi”: visita a Castello d’Albertis Museo delle Culture del Mondo

Tutte le domeniche, a partire dal 17 luglio e fino all’11 settembre, alle ore 10:30, sarà possibile prenotare una visita accompagnata alla scoperta di Castello d’Albertis Museo delle Culture del Mondo. Si tratta di una visita che condurrà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del Castello e del suo proprietario attraverso le collezioni e le storie delle popolazioni precolombiane e di quelle indigene americane che qui sono raccontate.

Proprio partendo dai viaggi del Capitano D’Albertis si scopriranno le sale della sua dimora per entrare poi nel bastione dove altri viaggi e altri racconti saranno il passaggio per scoprire le culture precolombiane e indigene americane. La visita sarà anche un’occasione per ammirare dall’alto la città con le luci del mattino con la possibilità di gustare un’ottima colazione o un buon pranzo presso il Bontont Bistrot: una splendida possibilità per prolungare la permanenza tra le mura del Castello e per continuare a godere della sua bellezza affacciati su Genova.



Le visite accompagnate sono a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Info

Durata della visita: circa 2 ore (10:30 – 12:30).

Costo 7,00 € comprensivo di ingresso e visita.

La prenotazione è obbligatoria, entro il giorno precedente la visita, ai seguenti recapiti:

• biglietteriadalbertis@comune.genova.it

• 0102723820