"Pesticidio" di e con Pierpaolo Piludu a Sant'Apollinare di Sori

Dopo il debutto di Maqroll, gabbiere di e con Federico Sirianni, il sagrato di Sant’Apollinare di Sori (Genova), giovedì 15 luglio (ore 21,30) ospita lo spettacolo Pesticidio di Pierpaolo Piludu e Andrea Serra, con lo stesso Piludu, uno spettacolo prodotto da Cada Die Teatro. Prosegue così la Stagione Soriteatro 2020/2021, ideata e diretta da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, nello spazio antistante la chiesa affacciata sul Mediterraneo.

Un servizio di bus navetta gratuito organizzato da Teatro Pubblico Ligure trasferisce gli spettatori dal parcheggio di San Bartolomeo a Sant’Apollinare e ritorno. In funzione dalle ore 20.00. Biglietto 15 euro (intero), 12 euro (ridotto). Disponibili alla Pro Loco di Recco (0185 722440, info@prolocorecco.it), alla Pro Loco di Sori (0185 700681, prolocosori@gmail.com) e prima degli spettacoli. Chi è in possesso della card “Abbonamento al buio” può acquistare i biglietti per i singoli spettacoli e per qualsiasi posto scegliendo liberamente tra le seguenti tariffe: 2 euro (Spettatore Iros), 10 euro (Amico), 20 euro (Sostenitore) 50 euro (Mecenate).

Pesticidio, uno spettacolo di Pierpaolo Piludu e Andrea Serra, prodotto da Cada Die Teatro con la regia di Alessandro Mascia, doveva andare in scena al teatro di Sori, ma è stato annullato poco prima del debutto a causa del lockdown. Sergio Maifredi, direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure e della Stagione 2021/2022 di Soriteatro, ha incontrato Piludu e Cada Die Teatro nell’estate 2020 in Sardegna, ospite del “Festival dei Tacchi” che da ventuno anni viene organizzato nell’Ogliastra. “Incontrati, conosciuti e scelti”, dice Maifredi. In questo mondo sconvolto dalla pandemia e dall'emergenza ambientale servono alternative possibili ed è proprio questo il tema di Pesticidio, ciò che lo rende urgente da fare conoscere. “Raccontiamo – dichiara Piludu – come stiamo vivendo questo momento e soprattutto come pensiamo debba essere affrontato il futuro per rigenerarci in un cambiamento che appare necessario". L'artista sardo è andato in cerca di iniziative esemplari nel suo territorio, per esempio imprenditori che lavorano utilizzando gli scarti, trasformando le eccedenze in eccellenze.

Tra i boschi di Sant’Apollinare, affacciati sul mare, Pesticidio trova la sua collocazione ideale, perché il tema centrale è il rispetto per l’ambiente. Il protagonista, interpretato da Piludu con la regia di Alessandro Mascia, è Bachisio, un uomo semplice, fortemente legato alla sua terra. Insieme alla moglie e al figlio, come tanti altri contadini, sta lottando contro una grande impresa, “Bentulare”, che ha acquistato enormi appezzamenti di terreni in tutta la Sardegna per coltivarli in maniera intensiva. Suo figlio, Michelangelo, laureato in agraria, da anni cerca di coniugare le antiche conoscenze agricole dei suoi nonni con la ricerca scientifica e la produttività, in un contesto di grande rispetto per la natura. Bachisio però sta vivendo giorni di grande dolore. Qualche settimana prima, lui e suo figlio avevano chiesto con insistenza, ma inutilmente, ai responsabili di “Bentulare” di non irrorare con pesticidi i campi attigui ai loro per non inquinare le produzioni biologiche… Man mano che va avanti, il racconto di Bachisio si fa sempre più intenso e diventa una dichiarazione d’amore alla giustizia, alla Terra… e all’amore stesso.

La Stagione Soriteatro 20/21 è diretta da Sergio Maifredi e organizzata da Teatro Pubblico Ligure e Teatri del Paradiso, con il contributo del Comune di Sori, il sostegno della Regione Liguria, la collaborazione della Pro Loco di Sori e della Pro Loco di Recco.

Teatro Pubblico Ligure dal 2015, nel corso di sei stagioni consecutive, ha realizzato a Sori un progetto di rigenerazione cittadina, raccogliendo intorno all’attività svolta in sala e fuori dalla sala – nei più grandi teatri d’Europa per assistere a spettacoli di grandi autori, in visita alle opere d’arte genovesi e liguri, a Sant’Apollinare - una comunità che si è rivelata sempre più riconoscibile e coesa. «Teatro Pubblico Ligure – dichiara il direttore artistico Sergio Maifredi – crea corto circuiti necessari affinché le comunità crescano intorno alla cultura e al teatro». Fra gli ospiti accolti da SoriTeatro figurano Peter Stein, Eugenio Barba, Julia Varley, Simone Cristicchi, Enrico Rava, Ascanio Celestini, Roberto Cingolani, Moni Ovadia, Paolo Rossi, Ermanno Bencivenga, Piergiorgio Odifreddi, Marino Sinibaldi, Paolo Rumiz, Björn Larsson, Valerio Massimo Manfredi, Tullio Solenghi, Marco Aime, Maurizio Lastrico.

