Alessandro Bianchi porta "The Speech" al Quokka - Polo Positivo

Alessandro Bianchi porta in scena i mille modi in cui è possibile torturare un politico, con "The Speech", in scena al Quokka - Polo Positivo sabato 22 gennaio alle ore 21.

Cosa accadrebbe se il presidente della Commissione lavoro ed etica della Comunità Europea, il Lituano molto onorevole Lest Dubrov, durante il suo discorso, perdesse il governo del suo pensiero e delle sue parole?

Cosa succederebbe se il traduttore prendesse il controllo del discorso costringendo il politico a seguirlo in un crescendo surreale di situazioni comiche, umilianti e deliranti?

Chiamato in Italia per tenere un importante discorso sui diritti dei lavoratori, l'onorevole Dubrov non ha però fatto i conti con il cinismo del suo interprete sottopagato.

Quest’ultimo manifesterà presto la sua immateriale presenza, sfruttando la situazione con determinazione e gusto della vendetta.

Il traduttore si trasformerà da vittima a carnefice, costringendo l'onorevole Dubrov in un percorso crudelmente comico a cantare, ballare e sostenere nel modo più convincente possibile un discorso sul quale non avrà più alcuna possibilità di gestione, e che lo stesso Dubrov ricorderà come l’evento pubblico più imbarazzante della sua vita.

La dignità dell’onorevole sarà infatti messa a dura prova dal traduttore Achille, protagonista occulto dello show internazionale più sbagliato di sempre.

Scritto da Alessandro Bianchi e Paolo Serra che ne cura anche la regia, lo spettacolo, in anteprima il 22 gennaio al Quokka-Polo positivo di Genova, porta in scena tutto il ritmo e l'abilità di trasformismo dell’attore e comico Alessandro Bianchi.

"The Speech – Il discorso" è un’apnea comica di settanta minuti. Un’esperienza liberatoria in cui il pubblico partecipa attivamente al disagio di un politico, in balia del cinico umorismo del suo traduttore.