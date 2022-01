Spazio Made in Italy a Villa Bombrini

Sabato 15 gennaio 2022 alle 16,30 a Villa Bombrini arriva "Spazio Made in Italy", evento organizzato dall'Osservatorio Astronomico Genova. Antonio Lo Campo, giornalista scientifico per La Stampa. e Paolo Navone, ingegnere aerospaziale di Altec, in occasione dell'uscita dell'ultimo libro documento di Lo Campo, presenteranno un excursus dal 1964 ad oggi della partecipazione dell'Italia alla corsa allo spazio con immagini e filmati anche inediti. a Villa Bombrini, salone piano terra (acustica migliore), per la presentazione del libro.

Necessari mascherina Ffp2 e green pass (dai 12 anni).

Antonio Lo Campo, 52 anni, da circa 25 anni svolge attività di giornalista scientifico freelance, in particolare per il settore aerospaziale. Collabora con i quotidiani “La Stampa” e “Avvenire”, e per i mensili di astronomia “Nuovo Orione” (dove cura la rubrica “Cronache Spaziali”), “Le Stelle” (cura la rubrica di astronautica), e per altre testate (sia cartacee che web) di informazione scientifica e spaziale.

È autore di alcuni libri, tra i quali Il ritorno sulla Luna (Chiaramonte Ed), e Storia dell’astronautica (L’Airone Ed), e come coautore per altre opere editoriali. Ha preso parte a trasmissioni in TV e radio locali e nazionali, quasi sempre come ospite esperto su temi legati ai voli spaziali, e ha collaborato ad alcune trasmissioni RAI, comprese “Viaggio nel cosmo”, di Piero Angela, e Geo & Geo. All’attività giornalistica, affianca quella di organizzatore o relatore di conferenze e convegni su temi di scienza e spazio. Ha incontrato e intervistato molti astronauti, di diverse nazionalità, compresi gli astronauti delle missioni Apollo e alcuni dei protagonisti delle prime missioni russe. Oltre che di temi legati allo spazio, si occupa di tecnologie dei trasporti, in particolare per i settori aeronautico e ferroviario.

Paolo Navone, nato a Torino, ha maturato la sua passione per le materie tecniche e scientifiche grazie al padre Fiorcarlo, disegnatore aeronautico. Entrato a lavorare presso il polo aerospaziale torinese alla fine degli anni ’80, annovera oggi una esperienza trentennale, in campo avionico e meccanico, che lo ha condotto a partecipare in modo attivo a diversi progetti legati alle agenzie spaziali ASI, ESA e NASA (tra essi IRIS, Thetered Satellite, Triana Satellite, MPLM, IXV Vehicle, Exomars, INSITU). In questi ultimi anni ha fatto parte della sezione Technology Research and Advanced Study in Altec S.p.a. e attualmente è a supporto della sezione Mission Operation & Training, sempre in Altec S.p.a.

Nel tempo libero si dedica con passione a qualsiasi attività stimoli la sua curiosità, dalla musica, allo sport, alla lettura.

Ha pubblicato nel 2018 con Drakon edizioni il saggio Bibbia e macchine volanti.