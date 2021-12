"Solo": Arturo Brachetti al Politeama

Dopo quattro trionfali stagioni in Europa (450.000 spettatori in quattro stagioni in quasi 400 repliche, innumerevoli sold out e standing ovation) ritorna al Politeama Genovese l'11 e 12 gennaio il grande maestro internazionale di quick change Arturo Brachetti nel suo coinvolgente one man show "Solo".

Protagonista è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi; ma è anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, ma anche la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti tiene il ritmo sul palco: 90 minuti di vero spettacolo pensato per tutti.