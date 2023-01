“Mi abbatto e sono felice”: monologo ecosostenibile al Sipario Strappato

Sabato 4 febbraio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Mi abbatto e sono felice”, monologo ecosostenibile. Si tratta di una produzione di Mulino ad Arte di e con Daniele Ronco (che si è ispirato a “La decrescita felice” di Maurizio Pallante). Drammaturgia di Ugo Dighero, Marcon Melloni, Daniele Ronco. “Lo spettacolo – dice Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato - è un monologo a impatto ambientale zero, autoironico, dissacrante, che vuole far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta”.

“Mi abbatto e sono felice” non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale. Si autoalimenta, grazie allo sforzo fisico prodotto dall’attore in scena. Non sono presenti altri elementi scenici, i costumi sono essenziali e recuperati dal guardaroba di nonno Michele.

La felicità dell’uomo occidentale pare essere direttamente proporzionale a quanto produce e quanto consuma: producendo si ottiene denaro e più denaro si possiede, più si consuma e ci si sente felici. Siamo certi di questa affermazione? Molti di noi avrebbero la risposta pronta, ma a parole siamo bravi tutti. Sono i fatti quelli che contano. Pensiamo per un attimo alla tensione che scorre all’ora di punta nei centri delle città, quando basta un clacson per far scoppiare una rissa. Pensiamo all’invidia nei confronti di chi ottiene un passaggio di livello, ai continui piagnistei delle persone davanti a uno spritz, ai milioni di finanziamenti suicidi per assicurarsi un’automobile da 40.000 euro, alle farmacie prese d’assalto da una popolazione malata e acciaccata. Segni di un popolo felice? In tutto questo, l’unica ancora di salvezza è l’amore. L’unica variabile impazzita, l’unica variabile a sfuggire alle leggi della fisica e della chimica. L’amore per se stessi, per le altre creature e per il pianeta che ci ospita potrà salvarci da un declino altrimenti inarrestabile.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli. Info e prenotazioni: 3396539121