Sciancarnevale: Fabrizio Casalino, dj Molella, sagra e solidarietà

Sabato 20 agosto dopo due anni di stop Asd Castiglionese e Gli Sciancati, in collaborazione con il comune di Castiglione Chiavarese, organizzano la sesta edizione di "Sciancarnevale, Il festone di Castiglione". Dopo cinque edizioni e due anni di stop forzati quest'anno l'organizzazione vuole ripartire organizzando una grande festa in maschera con tanto cibo e buona musica all'ex campo sportivo di Castiglione Chiavarese, lungo la strada provinciale del Passo di Cento Croci.

Una grande evento benefico per aiutare le scuole elementari di Castiglione e Casarza per l'acquisto di defribillatori esterni automaci (Dae). Quest'anno si esibiranno tre ospiti,con i loro spettacoli dalle ore 21.

Gli ospiti

Fabrizio Casalino con uno show comico musicale - Punto di riferimento della comicità ligure, e grande cantautore, dai primi anni del 2000 porta i suoi show in giro per l'italia e in tv in programmi leggendari come Colorado Cafè , Mai dire gol, Ciro il figlio di Target. I suoi personaggi con le loro canzoni strampalate sono irresistibili Giginho, Mirko, fino ad arrivare a questi ultimi anni da alfiere dell'accoglienza Ligure con i mitici "Pirati dei Caruggi".

Rino Gaetano Band da Roma - Ancora una volta in esclusiva per le nostre zone, una band che rappresenta più di 40 anni di storia della musica italiana! La band ufficiale dedicata al grande cantautore calabrese Rino Gaetano, portata avanti da sua sorella Anna, con la partecipazione sul palco del nipote di Rino, Alessandro e altri grandi musicisti, che faranno tappa con il tour ufficiale "Istantanee e Tabù". Un grande concerto con tutte le mitiche canzoni del compianto cantautore Crotonese

Maurizio Molella - Una leggenda della musica dance, Dj e producer di fama mondiale. Dal 1986 con Amadeus e Jerry Scotti a radio deejay, poi gli anni in radio con Lorenzo Jovanotti fino al sodalizio con Albertino, Fargetta e Giorgio Prezioso nel mitico programma "Deejay time". Le sue produzioni sono veri e propri inni della musica dance mondiale basti pensare a "Freed from Desire" brano leggendario firmato con Gala, cantato a squarciagola da quasi 30 anni nelle discoteche e negli stadi di tutto il mondo. "Diskotek People" con albertino, oppure "Con il nastro rosa" insieme a Gigi D'Ag fino ai remix di Vasco Rossi "Rewind", "Ti prendo e ti porto via", i remix per Lorenzo Jovanotti per gli 883 per J-Ax e per ultimo il punto di congiunzione che lo lega per sempre a Rino Gaetano con il remix di "Ma il cielo e sempre piu blu" con il quale resta primo in classifica diverse settimane nell'estate 2003

La sagra

Dalle 19 aperura degli stand gastronomici con le migliori specialità gastronomiche della "cucina Sciancata". Grazie alla collaborazione con Brandi Carni e Antico salumifico Castiglione verranno serviti solo prodotti di qualità come asado, porchetta e salsicce di castiglione, patatine fritte, la pasta del pastificio Pastamondo, contorni e molto altro.

Bar con birra artigianale del Birrificio artigianale taverna del vara, vino locale di Cantine Levante per tutta la durata dell'evento

Modalità d'ingresso alla serata

Speciale menu 'anticrisi' fino alle ore 22.00:

Ingresso alle esibizioni e menu con asado o porchetta più contorno patatine e bevanda (birra, vino o analcolico) al prezzo di 25 euro.

Ingresso per le esibizioni 15 euro (all'interno ci sono gli stand con il cibo fino ad esaurimento).

La serata ha un fine benefico, e si fa per raccogliere soldi per aiutare le nostre comunità locali e divertirsi in allegria quindi non sono accettati comportamenti tali che possano compromettere la buona riuscita dell'evento.