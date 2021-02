"San Valentino... innamorati a Camogli": il programma dell'edizione 2021, le novità, cosa sarà possibile fare

Nell’epoca covid in cui il digitale è d’obbligo, anche San Valentino a Camogli apre la sua pagina Facebook dove pubblicare in tempo reale ogni tipo di comunicazione relativa alla manifestazione. Quindi, dopo la nuova riorganizzazione dello scorso anno del sito web www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it si aggiunge anche il canale Facebook.

"San Valentino... innamorati a Camogli" è l’iniziativa d’immagine e di promozione turistica che da 34 anni vede Camogli capitale delgi innamorati coinvolgendo in ogni occasione i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Gli eventi culturali attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, il piatto ricordo di San Valentino a Camogli, ogni anno dalla diversa immagine con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, la rassegna Poesie d'Amore che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere, il concorso fotografico I Love Camogli organizzato con la collaborazione dell’hotel Cenobio dei Dogi, i cuori e nodi d'amore sulla rete, tessuta in fibra naturale dai pescatori dove gli innamorati annodano i cuori, il percorso degli innamorati, i ristoranti e le strutture ricettive, il mercatino, la mini crociera, la visita all'abbazia di San Fruttuoso, l'info point sul lungomare il 13 e 14 febbraio, e tanto altro.

Su Facebook San Valentino a Camogli si spinge però oltre e, dopo la pubblicazione della versione digitale della brochure ufficiale del programma 2021 ha anche pubblicato le registrazioni delle 20 poesie selezionate dalla rassegna Poesie d’Amore, interpretate da Mario Peccerini e Federica Lamera. Quattro slideshow realizzate da Lucio Bernini con ognuna cinque poesie recitate che scorrono sullo sfondo di altrettante foto del concorso fotografico I Love Camogli.

Esprime grande soddisfazione per queste nuove attività sui social Luciana Sirolla presidente Associazione Commercianti ed Operatori turistici di Camogli, associazione sempre in prima linea per sviluppare idee e sinergie.

Novità: Kiss me Please

Per l'edizione di quest'anno sono segnalati i luoghi più romantici di Camogli, per scambiarsi un bacio di fronte a panorami da sogno. Ci sono la terrazza Lido sul lungomare, il Faro di Camogli, inserito tra i 16 più belli d'Italia, Calata Porto con le scenografie di Giulia Pirchi e Lorenzo Ghisoli con la collaborazione del falegname Andrea Costa, il Belvedere "Gente di mare" in cui perdersi nell'infinito dell'orizzonte.

Ecco tutti i luoghi più romantici segnalati:

San Rocco via Mortola

Ruta piazza Gaggini

Terrazza Lido

Faro di Camogli

Calata Porto

Belvedere Gente di mare

Sono sei luoghi in cui scambiarsi un bacio da immortalare e postare sui social con l'hashtag #innamoratiacamogli.

Cuori e nodi d'amore

In via al Molo sarà possibile appendere come al solito alle reti del pescatori i cuori distribuiti all'infopoint nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 febbraio. Cuori sui quali scrivere i propri nomi, una dedica, una promessa, un pensiero, un ricordo.

La rete in fibra di cocco è predisposta lungo il molo del porticciolo dalla Cooperativa pescatori di Camogli.

Rassegna Poesie d'amore

Le 20 migliori poesie selezionate vengono stampate in artistici poster esposti lungo il molo e nelle frazioni di Ruta e San Rocco, raggiungibile attraverso la neo inaugurata passerella pedonale "Nicco". Una giuria accreditata assegna a una delle 20 poesie il "Premio speciale" Città di Camogli. Vista la situazione epidemiologica non si effettua la votazione del pubblico.

Il romantico percorso

Quasi una galleria d'arte a cielo aperto nell'elegante via della Repubblica: un percorso tra le riproduzioni delle 20 poesie vincitrici della rassegna Poesie d'amore, con abbinate opere selezionate dal concorso fotografico I love Camogli.

Magico invito all'abbazia di San Fruttuoso

Dal 9 al 12 febbraio nei giorni di apertura tutte le coppie visiteranno il museo pagando un solo biglietto. Nei weekend dei 6-7 e 13-14 speciali visite in esterna "Ti racconto l'Abbazia e il Borgo" con l'architetto Alessandro Capretti, property manager dell'abbazia e guida ambientale escursionistica.

Orario visite: 11,30 e 13,30 max 10 partecipanti a visita.

La partecipazione è solo su prenotazione, info 0185.772703

Infopoint San Valentino, piatti e tazzine da collezione, mercatino

Sabato 13 e domenica 14 febbraio, sarà un punto di incontro per i collezionisti dei piatti ricordo di San Valentino a Camogli, per integrare la propria collezione di quei pezzi che mancano. Ci sarà anche Tazzinamania, occasione per proseguire la collezione delle tazzine da caffè personalizzate con le immagini dei vari San Valentino a Camogli degli anni passati. E poi via libera al mercatino degli innamorati, sul lungomare tanti banchi creativi artigiani con idee originali come regalo perfetto per la festa degli innamorati.

Minicrociera di San Valentino

Sabato 13 e domenica 14 febbraio si partirà alla volta di Punta Chiappa e San Fruttuoso di Camogli, presentandosi all'imbarcadero del porticciolo di Camogli con il cuore rosso (da annotare poi alla tipica rete della tonnarella). Ogni coppia eccezionalmente pagherà solo il biglietto di andata.