Incontro con Samuel dei Subsonica a Santa Margherita Ligure

Mercoledì 13 luglio alle 21:30 il Comune di Santa Margherita presenta l'incontro Musica & Parole con Samuel, il cantante dei Subsonica, condotto da Enrico Deregibus e con il patrocinio del Premio Bindi, appena conclusosi. Una occasione per conoscere meglio l’artista torinese che si racconterà in una intervista a 360 gradi, alternando alle risposte alcuni suoi brani eseguiti con chitarra e voce. Il tutto in un luogo di grande fascino come l’Anfiteatro Bindi, nei Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure. L’ingresso è gratuito. In apertura di serata ci sarà spazio per uno showcase di Matteo Faustini, cantautore di Brescia diventato noto grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani 2020.

Samuel è un cantante, autore e compositore molto attivo. Nel 1996 dà vita ai Subsonica insieme a Max Casacci, Boosta, Ninja e Pierfunk. In quegli anni di forte fermento musicale fonda anche i Motel Connection e due etichette discografiche. La sua attività di dj e produttore lo vede protagonista di rinomatissime serate nei club di riferimento della scena techno. A febbraio 2017 partecipa a Sanremo con “Vedrai” e pubblica il suo primo album da solista, “Il codice della bellezza”. Il 22 gennaio 2021 esce con il secondo album solista “Brigata Bianca”, da cui sono estratti i singoli “Tra Un Anno”, “Cocoricò” feat. Colapesce e “Cinema” feat. Francesca Michielin. Il 24 giugno 2022 ha pubblicato il nuovo singolo “Occhiali da sole”. Samuel è al momento impegnato dal vivo nell’Elettronica Tour, con il quale sta toccando nuove tappe in tutt’Italia.

Enrico Deregibus, piemontese, è giornalista e lavora come direttore artistico o consulente di diverse rassegne ed eventi musicali. È considerato il biografo di Francesco De Gregori, su cui ha scritto diversi libri.