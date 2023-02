“Quadrotto, Tondino e la luna”, tenero racconto per famiglie alla Sala Mercato

Sul palcoscenico della Sala Mercato un nuovo appuntamento con Sabato a Teatro, la rassegna dedicata alle famiglie. Sabato 18 febbraio (ore 16) va in scena “Quadrotto, Tondino e la luna”, scritto e interpretato da Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, già protagonisti di grandi successi come Pigiami e Peter Pan.

“Quadrotto, Tondino e la luna” è il tenero racconto di un incontro che si trasforma in un’amicizia granitica anche grazie all’intervento del pubblico in sala, vero e proprio coprotagonista dello spettacolo. Quadrotto è un piccolo quadrato espansivo e curioso che vive in un mondo a sua immagine e somiglianza. Una notte, in cui non riesce a prendere sonno, scorge la luna e rimane conquistato dalla sua luce e dalla forma perfetta. Da quel momento Quadrotto sogna sempre di raggiungerla. Finché un bel giorno incontra Tondino, un tipo strambo, giocherellone e sempre in movimento. Tra i due non mancano le differenze così come la diffidenza iniziale. Prima ci penserà una breve e propizia tempesta a mescolare le carte ed avvicinare i due protagonisti. Poi, l’intervento dei piccoli spettatori in sala aiuterà Quadrotto e Tondino a scoprire le tante cose in comune che non pensavano di avere.

Diviso in quadri musicali, “Quadrotto, Tondino e la luna” porta in scena il tema della diversità e la nostra capacità di percepirla come un valore. Lo spettacolo celebra l’amicizia profonda, quella che ci fa sentire invincibili e in grado di realizzare anche un’impresa impossibile come raggiungere in volo la luna.

Biglietti: bambini fino ai 14 anni 6 euro, adulti 8 euro. Schede di lettura per approfondire i temi presenti nello spettacolo a cura di Andersen – La rivista italiana di letteratura per ragazzi. Per l’appuntamento successivo con Sabato a Teatro ci si sposta al Teatro Gustavo Modena sabato 18 marzo (ore 16) con Kafka e la bambola viaggiatrice, uno spettacolo ricco di video proiezioni in cui il teatro d’attore si mescola a quello di figura. La Rassegna Sabato a Teatro è sostenuta da Cambiaso Risso Group.