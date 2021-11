Ritmiciclando al Teatro dell'Arca

Tornano i 'supereroi' più ecologici di Genova, i Ritmiciclando: quello di sabato 20 novembre sarà uno spettacolo speciale pensato appositamente per un luogo speciale.

Infatti il teatro dell'Arca si trova dentro la casa circondariale di Marassi. Al pomeriggio una replica per i detenuti mentre alla sera per il pubblico civile, opportunità per ascoltare i nuovi brani inediti.

Il gruppo nasce come laboratorio per la costruzione e l’utilizzo di strumenti musicali realizzati con materiali di recupero.

Biglietto: intero euro 12, ridotto per soci euro 10.