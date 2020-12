Riscoprire se stessi con la gnosi universale

L’insegnamento gnostico universale è sempre esistito e sempre esisterà perché presente nella coscienza profonda dell’uomo.

Lo dimostra il fatto che chi approfondisce questa disciplina ha la netta sensazione di conoscerla già, di averla ritrovata.

Per questo la Gnosi è presente nei culti arcaici dei popoli preistorici, come nei misteri di Mesopotamia, Persia, Egitto, Grecia, Roma, tra i primi cristiani, nelle tradizioni orientali come l’induismo, Buddhismo, Taoismo, tra i popoli precolombiani Maya, Aztechi, nello sciamanesimo primordiale e nella tradizione nordica dei Celti.

Tutte le culture hanno sempre trasmesso lo stesso messaggio e gli stessi strumenti per tornare all’origine, l’Assoluto, il Divino che è in noi e che tutti ci unisce.

Gnosi significa conoscenza, riferendosi alla saggezza interiore che è presente in ognuno di noi, ma di cui non siamo consapevoli perché perennemente distratti e attratti da quella che tutte le tradizioni spirituali definiscono “realtà illusoria”, Maya, Matrix, ovvero la dimensione fisica.

L’obiettivo del corso è quello di dare strumenti semplici e pratici al fine di ottenere la piena realizzazione intima dell’Essere, aprendo la Coscienza verso realtà celate, oltre il “velo di Maya”, ritrovando così la serenità, la pace e l’equilibrio interiori tanto anelati.

Nel programma delle 33 conferenze si svilupperanno i seguenti temi e molto altro:

Psicologia: coscienza, ego, personalità, mente, i 7 corpi e come risolvere i problemi.

Chakra, sogni lucidi, mantra.

Alchimia, cabala (lo studio dell’albero della vita), ermetismo.

Le leggi universali: Karma, Dharma, evoluzione, involuzione, ritorno, ricorrenza, reincarnazione, i misteri della vita e della morte.

Tecniche di rilassamento, meditazione e una completa didattica per la dissoluzione dei difetti psicologici.

Tre incontri gratuiti.

