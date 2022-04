Omaggio a Rino Gaetano con i Capofortuna al Royal Mep di Calvari

Sabato 23 aprile ritorna al Royal Mep il tributo a Rino Gaetano, indiscusso protagonista della musica italiana, scomparso purtroppo all’età di soli trent’ anni.

Salgono sul palco I Capofortuna che da diversi anni vanno in giro per l'Italia impegnati a far conoscere e diffondere il verbo musicale del cantastorie più amato degli ultimi anni. Le sue canzoni sono pietre miliari di denuncia sociale, satira e vita di strada interpretate in modo ironico e fiabesco.

Scriveva in modo graffiante e appassionato, e non aveva paura di scagliarsi contro i “poteri forti”, fossero essi i partiti, la chiesa o la televisione. Era un visionario, come lo sono tutti i grandi artisti.

Nonostante siano passati tanti anni i testi e le storie del cantautore calabrese suonano ancora attuali e sono segno di lungimiranza artistica di un genio popolare. A seguire Dj DaB del Patchuko Style e la sua eclectik session per farvi ballare fino all'alba. Ingresso 12 euro.

L'evento si svolgerà seguendo le normative sanitarie vigenti.