Per rimanere "pieni di giorni": in ricordo della giornalista Donata Bonometti

Appuntamento per ricordare Donata Bonometti, giornalista del Secolo XIX scomparsa nel febbraio 2023, martedì 26 marzo dalle 17 alle 18,45 alla sala Chierici della biblioteca Berio. Sarà un appuntamento per chi l'ha conosciuta e le ha voluto bene, e che per l'occasione potrà portare il proprio ricordo per essere sempre "pieni di giorni" come recitava il suo blog seguito da migliaia di persone.

Da sempre impegnata nell'attività sindacale e negli organismi di categoria, Bonometti aveva mosso i primi passi nella professione giornalistica come redattrice dei quotidiani veneti del gruppo Rizzoli. Era poi approdata a Genova prima al Lavoro e in seguito al Secolo XIX. Qui aveva lavorato in vari settori ed era stata caposervizio della segreteria di redazione. Aveva fatto parte anche del Cdr, ma aveva avuto responsabilità sindacali anche in altre testate, oltre che della Fnsi e nella Alg. È stata impegnata anche nell'attività ordinistica, essendo fra l'altro tra le promotrici della Carta di Treviso.

Dopo il pensionamento aveva continuato a occuparsi come giornalista con impegno e successo del mondo della scuola e del volontariato. La sua fortissima sensibilità umana la ha accompagnata in una militanza continua proprio nelle attività di volontariato e solidarietà. Aveva dato vita negli ultimi anni a un blog, "Pieni di giorni", che aveva uno straordinario seguito.