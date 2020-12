Recruiting Day Sanità: circa 50 posizioni vacanti in Liguria, 300 in tutta Italia

La ricerca di professionisti in ambito sanitario non è mai stata così urgente come in questo momento storico, per questo ADHR Group ha deciso di accorpare le migliori offerte di lavoro in questo settore su tutto il territorio nazionale organizzando un Recruiting Day on line dedicato esclusivamente alle ricerche professionali aperte in questo fondamentale comparto professionale e umano della nostra società. Da oggi è possibile inviare la propria candidatura. Sono circa 50 le posizioni aperte solo in Liguria, ma il Recruiting Day riguarderà anche ricerche in Regioni come Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Il Recruiting Day organizzato dal Gruppo prenderà il via il 10 e 11 dicembre prossimi e avrà l’obiettivo di fare incontrare le figure che lavorano nel settore Sanità con le più accreditate strutture che si occupano della cura e dell’assistenza della persona. Nel complesso sono quasi 300 le ricerche attive tra Infermieri, Operatori Socio Sanitari (OSS) e Ausiliari Socio Assistenziali (ASA), ma anche medici del lavoro, assistenti alla poltrona e farmacisti.

Per candidarsi al Recruiting Day è sufficiente collegarsi a questo link e scegliere la figura di pertinenza e la città. Oppure è possibile inviare direttamente la propria candidatura, con allegato il cv, a recruitingsanita@adhr.it inserendo come oggetto della e-mail "Recruiting Day Sanità", indicando la posizione per la quale ci si candida e la città. In entrambi i casi si verrà successivamente contattati per un colloquio on line nelle giornate del 10 o 11 dicembre prossimi.

Anche se il proprio profilo non risulta in linea con le ricerche attualmente aperte nelle diverse Regioni, ADHR Group invita chi lavora in ambito sanitario a inviare in ogni caso in questi giorni la propria candidatura, relativo cv e disponibilità, viste le diverse richieste che, in questo settore, si possono aprire da un giorno all’altro: sarà contattato da un recruiter del Gruppo specializzato nella divisione Sanità non appena si apriranno nuove opportunità su quel fronte.

Informazioni e contatti sull’iniziativa nella sezione news ed eventi su www.adhr.it.