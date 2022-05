Quidditch Magic Tour: il raduno dei fan di Harry Potter 'invade' Genova in parchi, ville e stadi

Dal 14 maggio arriva a Genova il Quidditch Magic Tour. Si tratta di un raduno internazionale dei fan di Harry Potter che coinvolgerà la squadra nazionale italiana di Quidditch - lo sport dei maghi creato dalla penna di J. K. Rowling - insieme ad altri team nazionali e internazionali.

Ma non solo: in sei weekend ci sarà spazio per animazione e scenografie a tema, espositori, cosplay, cibo e bevande, e poi proiezione dei film della saga di Harry Potter e degli Animali Fantastici in collaborazione con il Circuito Cinema Genova e Museo del Cinema.

L'evento, di Magic Events Tour, Musica&Magia e La Soffitta di Morgana, attraverserà la città di Genova all'interno di parchi, ville e stadi.

Ecco gli appuntamenti: