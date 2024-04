“Psicosette, tra manipolazione mentale e perdita di sé”: incontro con Rita Repetto

Prezzo non disponibile

Mercoledì 17 aprile alle ore 17, presso le Opere Parrocchiali Basilica Santo Stefano, in via dei Cogorno a Lavagna, è in programma l'incontro “Psicosette: tra manipolazione mentale e perdita di sé”. Sarà presente Rita Repetto, presidente dell'Associazione “La pulce nell'orecchio” e sorella di Roberta, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca.

Da oltre due anni la famiglia porta avanti la battaglia per avere giustizia, abbinandola a progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Un impegno iniziato attraverso una pagina Instagram (@la_pulcenellorecchio) e recentemente formalizzato con la nascita di un'associazione che sta portando avanti diverse iniziative sul territorio.