"Il sommerso fenomeno settario abusante", anche il 'caso Repetto' al centro di una conferenza alla Camera

"La sconcertante sentenza di appello nel processo per la morte di mia sorella, i recenti fatti di cronaca, le segnalazioni che quotidianamente ricevo come presidente dell'associazione 'La pulce nell orecchio' sull esistenza di culti distruttivi urlano di un vuoto normativo". Lo scrive Rita Repetto, sorella di Roberta, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo da cucina al Centro Anidra di Borzonasca. Alla Camera dei Deputati è stata infatti organizzata una conferenza dal titolo "Il sommerso fenomeno settario abusante", con l'obiettivo di proporre una commissione di inchiesta parlamentare.

A lanciare l'iniziativa è stata la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, che nei giorni scorsi aveva presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Interno, al ministro della Giustizia, al ministro della Salute e al ministro dell'Istruzione e del merito con l'obiettivo di "pervenire a una concreta soluzione in ordine al grave vuoto normativo in materia di manipolazione mentale". L'aveva fatto citando due esempi, il caso di Altavilla Milicia dove un uomo, sostenuto dalla figlia, avrebbe ucciso la moglie dandola alle fiamme e gli altri due figli strangolandoli. Un rito per liberare la casa da presenze demoniache a cui l’uomo sarebbe stato istigato da una coppia di conoscenti fanatici religiosi. E poi proprio il caso di Roberta Repetto, spiegando alla Camera: "La donna è morta per un cancro alla pelle curato con tisane, erbe e bagni purificatori, dopo essere stata sottoposta, senza anestesia, all'asportazione di un neo maligno sul tavolo della cucina di un centro olistico, dove parrebbe esser stata plagiata con tecniche di manipolazione mentale".

"Ringrazio nuovamente l'onorevole Stefania Ascari per la possibilità di dare voce a tutte le associazioni italiane che vogliono contrastare questo fenomeno" ha concluso Rita Repetto, che parteciperà alla conferenza a Roma giovedì 21 marzo alle ore 14:30. Altri relatori saranno: Toni Occhiello (Aivs, Associazione italiana vittime delle sette), Lorita Tinelli (Cesap, Centro studi abusi psicologici), Luigi Corvaglia (Cesap, Centro studi abusi psicologici), Maurizio Alessandrini (Favis, Associazione familiari delle vittime delle sette), Cristina Caparesi (Derad Italia Aps contro ogni radicalismo), Sergio Pietracito (Associazione vittime del Forteto) e Giovanni Ristuccia (Sos Antiplagio).