"Ultima tappa ratline": presentazione in anteprima nazionale del libro di Daniele Grillo e Alessio Piras

Una Superba dallo spirito indomito, una città crocevia di criminali della seconda guerra mondiale, un luogo in cui sparire nel nulla: sono le caratteristiche della Genova che fa da sfondo a "Ultima tappa ratline", il nuovo giallo di Daniele Grillo e Alessio Piras che sarà presentato in anteprima nazionale mercoledì 19 luglio a Cogoleto. Appuntamento alle 21 presso il molo Speca, nell'ambito della rassegna "Giallo sul mare".

Il libro

Qual è il filo che lega il corpo senza vita di una donna croata rinvenuto al Luna Park di Genova e la vicenda di un gerarca ustascia che alla fine della Seconda guerra mondiale ha trovato rifugio tra le mura della Superba? A cercare una risposta, in “Ultima tappa ratline” (Mursia), sarà ancora una volta la postina Benedetta Fabbri nella seconda indagine in cui si infila, senza alcuna autorizzazione da parte della titolare del caso, la neopromossa ispettrice della Mobile Annalisa 'Trick' Tricarico. Squadra dell’unica postina detective d’Italia, una banda sgangherata di collaboratori composta da suo padre Primo, dal dottor Farinella e dal collega Fabio. È questa la trama del nuovo giallo di Daniele Grillo e Alessio Piras che dopo il successo de “Il suono della colpa” tornano in libreria con un nuovo titolo pubblicato nella collana Giungla Gialla di Mursia.

Sullo sfondo di una Genova che esce dall’incubo della pandemia e cerca di mettersi alle spalle la tragedia del ponte Morandi, una storia che rivela come la città dei caruggi, dalle mille chiese incastonate tra un vicolo e l’altro, mostri i suoi varchi dimensionali solo a chi accetta di fare i conti con sé stesso.

"Scoprì nel dettaglio l’esistenza della ratline, una via di fuga che conduceva dritta ai moli dei porti di Genova o Trieste, da dove ci si imbarcava prevalentemente per l’Argentina. La via genovese era quella prediletta, perché meno controllata di quella triestina, dato che la città giuliana nella seconda metà degli anni Quaranta era rimasta comunque sotto controllo militare. A Genova era più facile nascondersi, nel labirinto di vicoli e passaggi medievali della città vecchia, aiutati da una curia compiacente, che controllava discretamente il territorio dei bassifondi in accordo con la malavita locale. 'Belin, Zena, sei sempre stata il posto ideale dove sparire nel nulla', mormorò tra sé"

Gli autori

Daniele Grillo (Genova, 1979), laureato in Giornalismo allo Iulm di Milano, è viceresponsabile della Cronaca di Genova de Il Secolo XIX. È autore di cinque noir con Valeria Valentini, l’ultimo Omicidio sul Genova-Milano (2020). Il suo primo romanzo non di genere, Il grande Hans (2021), ha ricevuto diversi riconoscimenti. Insieme ad Alessio Piras, ha esordito nella collana Giungla Gialla di Mursia con Il suono della colpa (2021).

Alessio Piras (Genova, 1983) è dottore di ricerca in Discipline Umanistiche presso l’Università di Pisa. Dopo quasi un decennio in Spagna lavorando nel settore della logistica, è tornato alla vita accademica alla University of New Mexico, dove insegna lingua e cultura spagnola e sta lavorando a un secondo dottorato. È autore di una trilogia noir (2016-2018) e del romanzo Gente sbagliata (2020).