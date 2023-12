“Biblioteca vivente”, alla Berio il primo incontro con i libri umani da sfogliare

Già diffusa in diversi paesi europei, arriva anche a Genova la “Biblioteca vivente”: veri e propri ‘libri umani’ che i lettori potranno consultare in biblioteca. Nata nel 2000 in Danimarca e considerata dal Consiglio d’Europa una buona prassi per il dialogo interculturale, la Biblioteca vivente è stata ideata per combattere i pregiudizi attraverso le narrazioni autobiografiche delle persone interessate, che si trasformano in veri e propri “libri umani’ e raccontano la loro storia, interagendo con il lettore e rispondendo alle sue domande.

Il primo appuntamento con la Biblioteca Vivente è per martedì 5 dicembre dalle 17 alle 20 alla Biblioteca Berio, dove sarà possibile consultare i “libri umani”. Per farlo basterà seguire le normali procedure di accesso allo sportello della biblioteca, ritirare la tessera gratuita e, dopo aver scelto sul catalogo il “libro” da sfogliare, prenotare la consultazione. Il lettore ascolterà così la storia narrata da un “libro” in carne ed ossa, potrà porre domande e al termine della “lettura”, che dura circa mezz’ora, potrà scrivere una breve recensione e un messaggio da lasciare alla persona – libro che ha incontrato.

La narrazione ancora oggi è uno straordinario strumento di conoscenza che percorre la cultura di diversi popoli e generazioni. Sono moltissime le testimonianze narrative che mettono in evidenza l’importanza psicologica, sociale e culturale di aprirsi al mondo, con tutte le difficoltà i rischi, ma anche il giovamento che ne possono derivare per la promozione del dialogo, la riduzione dei pregiudizi e l’incoraggiamento della comprensione reciproca.

A questo incontro ne seguiranno altri cinque in luoghi diversi della città, tra cui il MOG (Mercato Orientale Genova) che ospiterà l’iniziativa il 20 prossimo gennaio. Tutte le info verranno pubblicate sui siti di Comune, Biblioteche, ABCittà e Teatro Pubblico Ligure.

Ecco i libri umani e le loro storie:

Antonella

NONNA A NATALE

I regali sotto l’albero, le canzoni, il clima di festa e alla fine una notizia incredibile, che riempie il cuore di gioia. Diventare nonna, non lo credevo possibile.

Daniela

LA CANOTTA NERA

I boxer con i Simpsons, quel bacio che fa girare la testa, un pomeriggio scolpito nella memoria e nel cuore. Ma quella storia straordinaria e travolgente era iniziata ben prima e sarebbe continuata per tanto tempo, appiccicata all’anima e a ogni senso.

Edoardo

VENERDÌ SANTO

Entrò nello studio. Alta, avvolta in una pelliccia leopardata, una bellezza di un tempo che fu, ma un fascino ancora travolgente. Se ora è da qualche parte, starà ridendo di noi.

Elvira

UNA SETTIMANA DI LACRIME

Quando vuoi non capire la testa ti aiuta, anche se gli occhi hanno visto e hanno colto. Quando devi capire e non hai alternative capita che i rubinetti si aprano e non si chiudano più fino a prosciugare gli occhi.

Emanuele

IL BAMBINO DENTRO

Un bambino e una bambina, tanti bambini all’asilo adesso e tanti anni fa. Ricordi, emozioni, proiezioni nel futuro, aspirazioni e tante angolature da cui guardare e vivere la realtà.

Federico 0.

DOPO IL GRANDE SILENZIO

Casa, chiesa e amici. È sempre stato così, sono sempre stato così. Quel giorno, scendendo le scale della soffitta, compio un grande passo.

Federico P.

NOZZE A NAPOLI

Fiori d’arancio oppure rose bianche? La proposta, i preparativi, i pensieri e i sogni. Poi finalmente il grande giorno, atteso e un po’ temuto. Storia di un amore che va assolutamente pronunciato e...

Francesco

BRUCIA

Tutti gli occhi addosso. La testa è oppressa, ovattata, tutto ronza dentro. Chissà come mi vedono, cosa sanno, cosa pensano. Quando le domande e le paure sono più grandi dello spazio che occupano.

Lily

LA BIRRA SENZA GLUTINE

Maglie larghe, forme coperte, corpi a disagio. Poi quella sera, speciale per vari motivi, mi svela la grande svolta. Un vero spartiacque, una rivelazione di rispetto e unicità.

Marco C.

I FIGLI DEGLI ALTRI

La sera più lunga e la sera più corta della mia vita. Una sera straordinaria. In quella stanza ho visto mio figlio entrare bambino e uscire uomo. Storia di un boomer che diventa tik toker, Dad of the rainbow.

Marco F.

L’INCUBO DEL TRILLO

Vado o non vado? Poi la sala dell’associazione e quel gruppo accogliente diventano come una casa; momenti impensabili che mi hanno cambiato per sempre. Come l’incontro con Matteo.

Matteo

IL SERPENTE NEL MURO

Tanti pezzi di un puzzle che vanno ognuno per la sua strada. Poi l’incontro con un libro che fa ordine e mi spiega chi sono.

Nadia

LA LETTERA SUL TAVOLO

Una mamma sa sempre le cose. Prima. Quella volta però non ci arrivano. Oppure non ci volevo arrivare.Il messaggio affidato alla carta, i dubbi, le paure e poi sempre più schierata al suo fianco.

Paolo

IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO

Un SMS, un invito a rileggere il passato. Ma a volte il silenzio parla più delle parole. E poi il numero cancellato dalla rubrica, una storia sospesa.

Sasha

PIZZA E ZAN

Una cucina, una cena normale, una famiglia che ascolta il TG. Eppure, le distanze sono abissali e prima o poi vengono fuori.