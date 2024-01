“Leggere la musica in biblioteca”: laboratori e corsi di musica per adulti e bambini

Il fitto calendario di attività di Genova Capitale del Libro si rinnova nel 2024 grazie alla collaborazione tra il Comune e la Scuola Musicale Giuseppe Conte, consolidata realtà socioculturale del territorio che da diversi anni svolge un’intensa, attività di formazione e promozione culturale e artistica nella città.

Il progetto, ideato e costruito in sinergia tra le due realtà e realizzato grazie al contributo di Fondazione Carige, si intitola “Leggere la musica in biblioteca” e porterà, da gennaio a maggio 2024, i validi artisti della Scuola Conte in un vero e proprio tour in 10 biblioteche del territorio, da ponente a levante, con una serie di laboratori gratuiti e corsi di musica dal vivo per bambini, adolescenti e adulti. Il filo rosso sarà la contaminazione tra linguaggi artistici diversi: la lettura, la musica e anche il teatro con lo scopo di consentire ad un pubblico eterogeneo di fare esperienze significative in un’ottima ampia e inclusiva e di avvicinare tutti alla cultura e alla pratica musicale in modo semplice e coinvolgente.

Per i bambini sono previsti laboratori dedicati alla lettura di testi illustrati accompagnati da sonorità al pianoforte per aiutare a comprendere il variegato mondo della musica in modo naturale. Per i ragazzi verrà dato spazio alla conoscenza delle vite e della musica prodotta dai grandi cantautori genovesi; gli adulti, invece, saranno coinvolti da letture di testi accompagnati da musiche d’atmosfera e colonne sonore.

Saranno attivate inoltre 15 lezioni di avvicinamento alla pratica musicale per tutti con un primo incontro sulla teoria musicale (suoni e rumori, altezza, timbro, intervalli), il secondo incontro sulla storia della musica (forme e generi, usi e costumi), un terzo incontro di presentazione di una specifica composizione pensata per far familiarizzare gli ascoltatori con gli strumenti dell'orchestra, facendone ascoltare e descrivendone i temi conduttori.

Queste le biblioteche coinvolte: Berio, Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis, Benzi, Brocchi, Bruschi-Sartori, Cervetto, Gallino, Guerrazzi, Lercari, Saffi.

Tutte le info: sistemabibliotecariourbano@comune.genova.it

Programma

BIBLIOTECA BERIO

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO, ore 17

Attività per adulti: LE VITE IN MUSICA DEI CANTAUTORI GENOVESI

MERCOLEDÌ 3 APRILE, ore 17

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MERCOLEDÌ 6 MARZO, 13 MARZO, 27 MARZO, ore 17

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA EDMONDO DE AMICIS

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO ore 9.30

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

MERCOLEDÌ 6 MARZO 4 ore 9.30

Laboratorio per bambini: LE AVVENTURE DI PICCOLO DO. Come avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della grande musica

SABATO 6 APRILE, 20 APRILE, 4 MAGGIO ore 16

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA BENZI

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO ore 16.30

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MERCOLEDÌ 17 APRILE ore 10

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

MARTEDÌ 7 e 14 MAGGIO, MERCOLEDÌ 15 MAGGIO ore 10

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA BROCCHI

GIOVEDÌ 28 MARZO ore 17

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO ore 17

Laboratorio per bambini: LE AVVENTURE DI PICCOLO DO. Come avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della grande musica

MARTEDÌ 2- 9-16 APRILE ore 17

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA BRUSCHI SARTORI

GIOVEDÌ 18 APRILE ore 10.30

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

BIBLIOTECA CERVETTO

MARTEDÌ 26 MARZO ore 16.30

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MARTEDÌ 23 APRILE ore 16.30

Laboratorio per bambini: LE AVVENTURE DI PICCOLO DO. Come avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della grande musica

BIBLIOTECA GALLINO

GIOVEDÌ 15 MAGGIO ore 16.30

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MERCOLEDÌ 7-14-21 FEBBRAIO ore 9.30

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA GUERRAZZI

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO ore 16.30

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

BIBLIOTECA LERCARI

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO ore 16

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MARTEDÌ 5 MARZO ore 16

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO ore 16.30

Laboratorio per bambini: LE AVVENTURE DI PICCOLO DO. Come avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della grande musica

BIBLIOTECA SAFFI

GIOVEDÌ 9 MAGGIO ore 11

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI